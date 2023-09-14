https://sputnik-georgia.ru/20230914/talakvadze-nazval-manipulyatsiey-slukhi-o-planakh-razmestit-voennuyu-bazu-ssha-v-gruzii-282284941.html
Талаквадзе назвал манипуляцией слухи о планах разместить военную базу США в Грузии
Талаквадзе назвал манипуляцией слухи о планах разместить военную базу США в Грузии
Распространители этой дезинформации должны извиниться перед обществом, убежден политик 14.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-14T18:02+0400
2023-09-14T18:02+0400
2023-09-14T18:33+0400
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ираклий гарибашвили
арчил талаквадзе
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Распространенная информацию о якобы предложении США разместить военную базу на территории Грузии является постыдной манипуляцией и спекуляцией, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе. Ранее оппозиционный телеканал "Мтавари архи" сообщил, что за несколько месяцев до начала конфликта на Украине, в октябре 2021 года, министр обороны США Ллойд Остин посетил Грузию с "беспрецедентным предложением" – разместить военную базу. По данным телеканала, контингент из 1,8 тысячи человек брал на себя прямую ответственность за безопасность Грузии, но в правящей партии отказалась от "исторической возможности". Информацию уже опровергло как министерство обороны Грузии, так и посольство США. По словам Талаквадзе, это была классическая манипуляция в стиле крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение", когда одной рукой рассказывали слухи, а другой – делали комментарии и оценки. "Американское посольство практически опровергло и тем самым обвинило во лжи, в манипуляции эту конкретную силу, контролируемых ими журналистов и спикеров. Подобные манипуляции, дезинформация наносят ущерб имиджу Грузии, они направлены против национальных интересов Грузии", – отметил Талаквадзе. В качестве источника информации "Мтавари архи" использовал интервью с членом попечительского совета Общественного вещателя Грузии Ликой Басилая-Шавгулидзе, которая была представлена на эту должность крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение".Минобороны Грузии опровергло информацию о предложении США разместить военную базу в стране>> Басилая-Шавгулидзе утверждает, что об отказе грузинской стороны разместить военную базу ей рассказал сотрудник посольства США в Грузии. По ее словам, США также предложили правительству "Грузинской мечты" поставки любого количества оружия, любого типа и калибра. Но правительство "Грузинской мечты" выбрало политику не раздражать Россию, заявила Басилая, цитируя якобы представителя посольства США. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа, и конечной целью которой является объединение страны. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений: они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, сша, тбилиси, украина, ираклий гарибашвили, арчил талаквадзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, сша, тбилиси, украина, ираклий гарибашвили, арчил талаквадзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
Талаквадзе назвал манипуляцией слухи о планах разместить военную базу США в Грузии
18:02 14.09.2023 (обновлено: 18:33 14.09.2023)
Распространители этой дезинформации должны извиниться перед обществом, убежден политик
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Распространенная информацию о якобы предложении США разместить военную базу на территории Грузии является постыдной манипуляцией и спекуляцией, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
Ранее оппозиционный телеканал "Мтавари архи" сообщил, что за несколько месяцев до начала конфликта на Украине, в октябре 2021 года, министр обороны США Ллойд Остин посетил Грузию с "беспрецедентным предложением" – разместить военную базу. По данным телеканала, контингент из 1,8 тысячи человек брал на себя прямую ответственность за безопасность Грузии, но в правящей партии отказалась от "исторической возможности". Информацию уже опровергло как министерство обороны Грузии, так и посольство США.
"Наряду с абсурдом, это очень постыдная манипуляция, за которую, я думаю, следует извиниться всем, кто спекулировал этим в течение двух дней", – заявил Талаквадзе журналистам.
По словам Талаквадзе, это была классическая манипуляция в стиле крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение", когда одной рукой рассказывали слухи, а другой – делали комментарии и оценки.
"Американское посольство практически опровергло и тем самым обвинило во лжи, в манипуляции эту конкретную силу, контролируемых ими журналистов и спикеров. Подобные манипуляции, дезинформация наносят ущерб имиджу Грузии, они направлены против национальных интересов Грузии", – отметил Талаквадзе.
В качестве источника информации "Мтавари архи" использовал интервью с членом попечительского совета Общественного вещателя Грузии Ликой Басилая-Шавгулидзе, которая была представлена на эту должность крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение".
Басилая-Шавгулидзе утверждает, что об отказе грузинской стороны разместить военную базу ей рассказал сотрудник посольства США в Грузии. По ее словам, США также предложили правительству "Грузинской мечты" поставки любого количества оружия, любого типа и калибра. Но правительство "Грузинской мечты" выбрало политику не раздражать Россию, заявила Басилая, цитируя якобы представителя посольства США.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа, и конечной целью которой является объединение страны.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений: они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).