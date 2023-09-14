https://sputnik-georgia.ru/20230914/talakvadze-nazval-manipulyatsiey-slukhi-o-planakh-razmestit-voennuyu-bazu-ssha-v-gruzii-282284941.html

Талаквадзе назвал манипуляцией слухи о планах разместить военную базу США в Грузии

Талаквадзе назвал манипуляцией слухи о планах разместить военную базу США в Грузии

Распространители этой дезинформации должны извиниться перед обществом, убежден политик 14.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-14T18:02+0400

2023-09-14T18:02+0400

2023-09-14T18:33+0400

политика

грузия

новости

сша

тбилиси

украина

ираклий гарибашвили

арчил талаквадзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/06/270135910_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_a639df86eabbfdde76c3f4a306177b40.jpg

ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Распространенная информацию о якобы предложении США разместить военную базу на территории Грузии является постыдной манипуляцией и спекуляцией, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе. Ранее оппозиционный телеканал "Мтавари архи" сообщил, что за несколько месяцев до начала конфликта на Украине, в октябре 2021 года, министр обороны США Ллойд Остин посетил Грузию с "беспрецедентным предложением" – разместить военную базу. По данным телеканала, контингент из 1,8 тысячи человек брал на себя прямую ответственность за безопасность Грузии, но в правящей партии отказалась от "исторической возможности". Информацию уже опровергло как министерство обороны Грузии, так и посольство США. По словам Талаквадзе, это была классическая манипуляция в стиле крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение", когда одной рукой рассказывали слухи, а другой – делали комментарии и оценки. "Американское посольство практически опровергло и тем самым обвинило во лжи, в манипуляции эту конкретную силу, контролируемых ими журналистов и спикеров. Подобные манипуляции, дезинформация наносят ущерб имиджу Грузии, они направлены против национальных интересов Грузии", – отметил Талаквадзе. В качестве источника информации "Мтавари архи" использовал интервью с членом попечительского совета Общественного вещателя Грузии Ликой Басилая-Шавгулидзе, которая была представлена на эту должность крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение".Минобороны Грузии опровергло информацию о предложении США разместить военную базу в стране>> Басилая-Шавгулидзе утверждает, что об отказе грузинской стороны разместить военную базу ей рассказал сотрудник посольства США в Грузии. По ее словам, США также предложили правительству "Грузинской мечты" поставки любого количества оружия, любого типа и калибра. Но правительство "Грузинской мечты" выбрало политику не раздражать Россию, заявила Басилая, цитируя якобы представителя посольства США. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа, и конечной целью которой является объединение страны. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений: они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

тбилиси

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, сша, тбилиси, украина, ираклий гарибашвили, арчил талаквадзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия