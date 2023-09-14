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Видеомост Тбилиси-Москва: Грозит ли Грузии демографический кризис?

Видеомост Тбилиси-Москва: Грозит ли Грузии демографический кризис?

Видеомост Тбилиси-Москва на тему "Грозит ли Грузии демографический кризис?" пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в четверг, 14 сентября, в... 14.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-14T14:00+0400

2023-09-14T14:00+0400

2023-09-14T14:00+0400

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В ходе видеомоста эксперт по миграции ЕC и постсоветского пространства, замдиректора по международным связям Центра постсоветских стран Анна ХОТИВРИШВИЛИ расскажет о том, перед какими рисками стоит сейчас Грузия в плане сокращения населения. В прошлом году зафиксирован 10-летний максимум эмиграции из Грузии. Из страны уехали более 100 тысяч человек. Среди уехавших в прошлом году 62 процента – мужчины, 38 процентов – женщины. Согласно последнему социологическому исследованию от 3 мая 2023 года, каждый шестой гражданин Грузии задумывается об эмиграции. Перед какими рисками стоит сейчас Грузия в плане сокращения населения? Как соотносятся в стране показатели рождаемости и смертности? Как сократить отток населения из страны? Как демография и демографические дыры влияют на экономику? На эти и другие актуальные вопросы в ходе видеомоста ответит Анна ХОТИВРИШВИЛИ.

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грузия, туризм, новости, анонсы , общество, демографическая ситуация в грузии, миграция, миграционная политика