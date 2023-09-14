https://sputnik-georgia.ru/20230914/zavedeniya-v-batumi-mogut-oshtrafovat-za-otsutstvie-menyu-na-gruzinskom-yazyke-282291239.html
Заведения в Батуми могут оштрафовать за отсутствие меню на грузинском языке
Заведения в Батуми могут оштрафовать за отсутствие меню на грузинском языке
Заведения нарушили закон "О защите прав потребителей" 14.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-14T23:59+0400
2023-09-14T23:59+0400
2023-09-15T00:01+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Две компании, работающие в сфере пищевых услуг, должны представить в своих заведениях в курортном городе Батуми (регион Аджария) меню на грузинском языке в течение месяца, в противном случае им придется выплатить штраф, сообщается на сайте Агентства конкуренции Грузии. Агентство завершило изучение и установило факт нарушения закона "О защите прав потребителей" двумя компаниями – "Кизил 2023" и "Гриль фуд". Агентство установило, что в объектах компании меню составлено лишь на негосударственном языке. Соответственно, у потребителей нет возможности получить четкую и понятную информацию на грузинском языке. По решению ведомства, нарушителям поручено в течение одного месяца привести торговую политику в соответствие с требованиями соответствующей статьи закона. В случае невыполнения решения Агентства в указанный срок или несвоевременного исполнения на нарушителей будет наложен штраф. На одну из компаний, ООО "Гриль фуд", уже наложен один штраф в размере 500 лари (более 190 долларов), за непредоставление запрошенной ведомством информации в установленный срок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, батуми
Заведения в Батуми могут оштрафовать за отсутствие меню на грузинском языке
23:59 14.09.2023 (обновлено: 00:01 15.09.2023)
Заведения нарушили закон "О защите прав потребителей"
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Две компании, работающие в сфере пищевых услуг, должны представить в своих заведениях в курортном городе Батуми (регион Аджария) меню на грузинском языке в течение месяца, в противном случае им придется выплатить штраф, сообщается на сайте Агентства конкуренции Грузии.
Агентство завершило изучение и установило факт нарушения закона "О защите прав потребителей" двумя компаниями – "Кизил 2023" и "Гриль фуд".
Агентство установило, что в объектах компании меню составлено лишь на негосударственном языке. Соответственно, у потребителей нет возможности получить четкую и понятную информацию на грузинском языке.
"В соответствии с законодательством все пользователи имеют право запрашивать и получать информацию на государственном языке, и незнание его не может быть основанием для отказа в предоставлении услуг", говорится в сообщении.
По решению ведомства, нарушителям поручено в течение одного месяца привести торговую политику в соответствие с требованиями соответствующей статьи закона. В случае невыполнения решения Агентства в указанный срок или несвоевременного исполнения на нарушителей будет наложен штраф.
На одну из компаний, ООО "Гриль фуд", уже наложен один штраф в размере 500 лари (более 190 долларов), за непредоставление запрошенной ведомством информации в установленный срок.