https://sputnik-georgia.ru/20230915/282302248.html

Это незаконно: Евросоюз в панике от сближения России и Северной Кореи

Это незаконно: Евросоюз в панике от сближения России и Северной Кореи

Озабоченный сближением России и Северной Кореи Евросоюз не замечает, как нарушает права россиян 15.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-15T16:06+0400

2023-09-15T16:06+0400

2023-09-15T16:06+0400

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Возможно, когда-нибудь в учебниках психиатрии появится новый раздел — "Синдром ЕС", который описывает внезапное ощущение гадливости и желание поскорее вымыть руки после очередного антироссийского заявления говорящих голов Евросоюза, пишет колумнист РИА Новости Кирилл Стрельников. Вчера секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля заявил, что "Евросоюз призывает КНДР не поддерживать Россию на Украине, а Москву — не нарушать резолюции ООН в отношении поставок оружия Пхеньяну", потому что это сильно нарушает важные международные законы. Мы не будем комментировать глубину знания функционерами ЕС сути договоренностей между лидерами России и Северной Кореи, которая отлично укладывается в известную международную формулу ОБС ("одна баба сказала"). Вместо этого стоит поздравить Евросоюз с новым дном, которое он в очередной раз пробил в своем неприкрытом лицемерии и цинизме. Дело в том, что тот самый ЕС, который всем "райским садом" кичится своими волшебными евроценностями и приверженностью международному праву, в случаях, касающихся России и россиян, оставил себе право нарушать это право в любых объемах и под любым соусом и нет ни одной базовой международной и гуманитарной нормы, которая не была бы проигнорирована в стремлении "наказать" и уничтожить Россию и все русское. Притчей во языцех уже стало неприкрытое воровство десятков и сотен миллиардов евро российских активов, которые сейчас ЕС планирует направить "на помощь Украине". Совершенное беззаконие вызывает оторопь даже у глав некоторых европейских государств, которые еще морально не готовы к такому беспределу и тихо бормочут что-то про то, что надо бы "все хорошенько обдумать". Перспективы военно-технического сотрудничества России с КНДР>>ЕС очень гордится аж 11 пакетами антироссийских санкций, которые распространяются теперь на 1800 физлиц и организаций, оставляя за скобками тот факт, что они прямо противоречат тому самому международному праву и резолюциям ООН, которые Евросоюз так любит цитировать. Достаточно напомнить, что на заседании Совета ООН по правам человека, которое состоялось в сентябре 2021 года, было четко зафиксировано: "Использование экономических санкций в политических целях ведет к нарушениям прав человека и подрывает основы международного сотрудничества. Все односторонние санкции, принятые в обход Совета Безопасности, являются незаконными". По-видимому, ЕС также руководствовался любовью к законам, поддерживая массовые аресты и изъятие в европейских странах имущества и активов у российских бизнесменов. В одном из собственных базовых документов Евросоюза, Хартии ЕС, есть статья 17-я, которая гласит: "Никто не может быть лишен своей собственности иначе как ради общественной пользы и со своевременной выплатой справедливой компенсации за ее утрату". Но лишение собственности россиян только из-за того, что они россияне, — это нормально, потому что "общественная польза" — это польза для европейских политиков и их кураторов из США. Наличие глубоких юридических знаний не помешало функционерам ЕС недавно принять решение о конфискации личного имущества россиян, в частном порядке совершающих поездки в Европу. На нешуточный шум, поднявшийся по этому поводу, авторы инициативы милостиво разрешили не снимать с россиян одежду. Каким оружием КНДР поделится с Россией>>По единодушному заключению экспертов, руководство ЕС реализует принципы коллективной ответственности, презумпцию вины и дискриминации по мотивам национальности и политических взглядов, что, видимо, отлично вписывается в правовую систему современной Европы. Стоит на минуту вспомнить и о многолетней дискриминации, преследовании россиян и русскоязычных в "законопослушной" Европе. В 2022 году Московское бюро по правам человека представило доклад "Нарушение прав граждан РФ и соотечественников за рубежом", где было доказано, что в европейских странах нарушение базовых прав россиян, гарантированных всеми международными конвенциями и хартиями, носит "комплексный, системный и всеобъемлющий характер". В число нарушений вошли: дискриминация, унижение и преследование детей в школах, изъятие детей у родителей-россиян, лишение права на адвоката и соблюдения условий содержания при задержании, отказ от предоставления образовательных, медицинских, банковских и прочих услуг, внесудебные аресты имущества, увольнения, выселение из квартир, выдворение из страны, угрозы, преследование, вандализм и так далее и тому подобное. Базовые документы Евросоюза не допускают преследования человека по признакам расы, вероисповедания, происхождения, языка и другим, но в случае россиян и русскоязычных эти важные для европейцев нормы чудесным образом действовать перестают. Министр обороны пообещал ядерную войну на полуострове>>И, конечно, стоит упомянуть об удивительной юриспруденческой слепоте еэсовцев, касающейся киевского режима, которому такой щепетильный в вопросах международного права Евросоюз прощает все от слова совершенно: геноцид русскоязычных в Донбассе, нарушение правил и обычаев войны, пытки, убийства пленных и мирного населения, применение химического оружия, снарядов с обедненным ураном, кассетных боеприпасов и противопехотных мин, преследование и убийства по религиозным, политическим и этническим мотивам, уничтожение оппозиции и независимой прессы, разрушение культурных и исторических памятников, государственный терроризм, экотерроризм — список можно продолжать до бесконечности. Понятно, что у Евросоюза форменная истерика по поводу перспектив сотрудничества России и КНДР, которые пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лаконично описал так: "Северная Корея является нашим соседом, и мы намерены развивать отношения во всех возможных областях, что мы и будем делать", а всех посторонних попросим в "сад". Но на все призывы и "озабоченности" Евросоюза по поводу нарушений международного законодательства в рамках сугубо двусторонних отношений России и Северной Кореи мы можем лишь ответить древней северокорейской поговоркой "Отвали, моя черешня", что в переводе на русский звучит как "Чья бы корова мычала".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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в мире, политика, новости, северная корея, европа, кндр, жозеп боррель, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины