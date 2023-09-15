https://sputnik-georgia.ru/20230915/aviakompaniya--china-southern-airlines-budet-letat-iz-tbilisi-v-kitay-ezhednevno-282313608.html

Авиакомпания China Southern Airlines будет летать из Тбилиси в Китай ежедневно

Авиакомпания China Southern Airlines будет летать из Тбилиси в Китай ежедневно

Граждане Китая с 12 сентября могут посещать Грузию без виз в течение месяца, если прибыли в страну с туристической целью 15.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Авиакомпания China Southern Airlines с 27 сентября начнет ежедневные рейсы из международного аэропорта Тбилиси в город Урумчи, сообщает компания-оператор аэропорта TAV Georgia. На данном этапе авиакомпания выполняет рейсы по маршруту Тбилиси-Урумчи-Тбилиси три раза в неделю. China Southern Airlines вернулась на авиарынок Грузии в январе 2023 года после трехлетнего перерыва, вызванного пандемией. Безвиз в Грузию для граждан Китая вступил в силу – детали>>По решению правительства от 11 сентября граждане Китая могут находиться в Грузии без виз в течение месяца, если прибыли в страну с туристической целью. Китай является одним из приоритетных направлений для туристического сектора Грузии. Традиционно туристы из Китая отличаются своей покупательной способностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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