https://sputnik-georgia.ru/20230915/aviakompaniya--china-southern-airlines-budet-letat-iz-tbilisi-v-kitay-ezhednevno-282313608.html
Авиакомпания China Southern Airlines будет летать из Тбилиси в Китай ежедневно
Авиакомпания China Southern Airlines будет летать из Тбилиси в Китай ежедневно
Граждане Китая с 12 сентября могут посещать Грузию без виз в течение месяца, если прибыли в страну с туристической целью 15.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-15T21:05+0400
2023-09-15T21:05+0400
2023-09-15T22:09+0400
грузия
новости
туризм
китай
tav georgia
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24888/77/248887721_0:120:1277:838_1920x0_80_0_0_75fa1af309dd558d749b0e5871938f1a.jpg
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Авиакомпания China Southern Airlines с 27 сентября начнет ежедневные рейсы из международного аэропорта Тбилиси в город Урумчи, сообщает компания-оператор аэропорта TAV Georgia. На данном этапе авиакомпания выполняет рейсы по маршруту Тбилиси-Урумчи-Тбилиси три раза в неделю. China Southern Airlines вернулась на авиарынок Грузии в январе 2023 года после трехлетнего перерыва, вызванного пандемией. Безвиз в Грузию для граждан Китая вступил в силу – детали>>По решению правительства от 11 сентября граждане Китая могут находиться в Грузии без виз в течение месяца, если прибыли в страну с туристической целью. Китай является одним из приоритетных направлений для туристического сектора Грузии. Традиционно туристы из Китая отличаются своей покупательной способностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
китай
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24888/77/248887721_0:0:1275:956_1920x0_80_0_0_1a77d57ce424b7437dab21880093debc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, туризм, китай, tav georgia, тбилиси
грузия, новости, туризм, китай, tav georgia, тбилиси
Авиакомпания China Southern Airlines будет летать из Тбилиси в Китай ежедневно
21:05 15.09.2023 (обновлено: 22:09 15.09.2023)
Граждане Китая с 12 сентября могут посещать Грузию без виз в течение месяца, если прибыли в страну с туристической целью
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Авиакомпания China Southern Airlines с 27 сентября начнет ежедневные рейсы из международного аэропорта Тбилиси в город Урумчи, сообщает компания-оператор аэропорта TAV Georgia.
На данном этапе авиакомпания выполняет рейсы по маршруту Тбилиси-Урумчи-Тбилиси три раза в неделю.
China Southern Airlines вернулась на авиарынок Грузии в январе 2023 года после трехлетнего перерыва, вызванного пандемией.
По решению правительства от 11 сентября граждане Китая могут находиться в Грузии без виз в течение месяца, если прибыли в страну с туристической целью.
Китай является одним из приоритетных направлений для туристического сектора Грузии. Традиционно туристы из Китая отличаются своей покупательной способностью.