https://sputnik-georgia.ru/20230915/budte-ostorozhny-zhitelyam-gruzii-napomnili-ob-opasnosti-internet-moshennikov-282290947.html
Будьте осторожны! Жителям Грузии напомнили об опасности интернет-мошенников
Будьте осторожны! Жителям Грузии напомнили об опасности интернет-мошенников
В Грузии участились случаи мошенничества с банковскими картами в Интернете 15.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-15T07:00+0400
2023-09-15T07:00+0400
2023-09-15T07:00+0400
новости
грузия
общество
ассоциация банков грузии
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Необходимо соблюдать осторожность при использовании своих банковских данных в Интернете, так как банки бессильны против мошенников, заявила координатор по кибербезопасности Ассоциации банков Грузии Инга Карчава в эфире телеканала "Формула". В последнее время в Грузии участились случаи мошенничества, при которых от имени государственных учреждений и крупных частных компаний мошенники публикуют страницы с фейковыми электронными адресами и просят ввести данные банковских карт на этих страницах. В результате деньги со счета уходят мошенникам. Она призвала пользователей тщательно проверять сайты, на которых требуется введение банковских данных. Жителей Грузии предупредили о возможном интернет-мошенничестве>>В Грузии такой вид мошенничества стал распространен. Последний раз о фейковых страницах сообщила Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии. Жителям страны поступали предложения вернуть 50% уплаченной суммы при оплате коммунальных услуг через ссылку, указанную в сообщении. О таких же фактах сообщили и несколько интернет-магазинов, крупные банки и другие компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, ассоциация банков грузии
новости, грузия, общество, ассоциация банков грузии
Будьте осторожны! Жителям Грузии напомнили об опасности интернет-мошенников
В Грузии участились случаи мошенничества с банковскими картами в Интернете
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Необходимо соблюдать осторожность при использовании своих банковских данных в Интернете, так как банки бессильны против мошенников, заявила координатор по кибербезопасности Ассоциации банков Грузии Инга Карчава в эфире телеканала "Формула".
В последнее время в Грузии участились случаи мошенничества, при которых от имени государственных учреждений и крупных частных компаний мошенники публикуют страницы с фейковыми электронными адресами и просят ввести данные банковских карт на этих страницах. В результате деньги со счета уходят мошенникам.
"Банки постоянно информируют пользователей о том, чтобы они обращали внимание на название страницы прежде, чем вводить данные интернет-банкинга или банковской карты, но после за свои действия ответственность несут сами люди, так как они сами предоставляют свои банковские данные, а банки в этом случае бессильны", – пояснила Карчава.
Она призвала пользователей тщательно проверять сайты, на которых требуется введение банковских данных.
В Грузии такой вид мошенничества стал распространен. Последний раз о фейковых страницах сообщила Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии. Жителям страны поступали предложения вернуть 50% уплаченной суммы при оплате коммунальных услуг через ссылку, указанную в сообщении.
О таких же фактах сообщили и несколько интернет-магазинов, крупные банки и другие компании.