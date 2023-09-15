https://sputnik-georgia.ru/20230915/gosbyudzhet-gruzii-vyrastet-na-polmilliona---na-chto-poydut-dengi-282307400.html

Госбюджет Грузии вырастет на полмиллиона – на что пойдут деньги

Госбюджет Грузии вырастет на полмиллиона – на что пойдут деньги

Увеличенный бюджет будет использован для социальных и инфраструктурных проектов 15.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-15T18:23+0400

2023-09-15T18:23+0400

2023-09-15T18:45+0400

грузия

новости

экономика

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Расходы государственного бюджета на 2023 год в Грузии вырастут на 500 миллионов лари по решению правительства, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.Расходная часть бюджета 2023 года составляет около 21,9 миллиарда лари, доходы в госбюджет в 2023 году ожидаются в размере около 17,9 миллиарда лари, из которых 16,3 миллиарда – налоговые поступления. Увеличенный бюджет будет использован для увеличения зарплат, для финансирования уже начатых проектов и будет направлен на здравоохранение и другие сферы. По его словам, поправки в бюджет в ближайшее время будут представлены парламенту Грузии на утверждение. Экономическое положение Грузии Национальный банк Грузии прогнозирует годовой рост экономики на уровне 6% в 2023 году. Рост ВВП в июле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 5,5%, в среднем же за семь месяцев 2023 года экономика страны выросла на 7,2%. Годовая инфляция в июле 2023 года составила 0,3%, а торговый оборот достиг отметки в 12,1 миллиарда долларов, что на 18% превышает аналогичный показатель прошлого года. Курс лари по отношению к доллару США на 15 сентября составляет 2,6362 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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