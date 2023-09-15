https://sputnik-georgia.ru/20230915/ministr-obrazovaniya-gruzii-pozdravil-vsekh-s-nachalom-novogo-uchebnogo-goda-282298022.html

Министр образования Грузии поздравил всех с началом нового учебного года

Министр образования Грузии поздравил всех с началом нового учебного года

Министр пожелал первоклассникам интересного, незабываемого и полного приключений года в школе 15.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-15T12:29+0400

2023-09-15T12:29+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари поздравил учеников, родителей и учителей с началом учебного процесса и пожелал им успешного учебного года. В школах Грузии 15 сентября стартовал новый учебный год. В 2023 году первый раз порог школы переступили 60 тысяч первоклассников. Все они будут учиться по новым учебникам и рабочим тетрадям, которые выпущены специально к учебному году 2023/2024. Министр пожелал первоклассникам интересного, незабываемого и полного приключений года в школе. "Лично я, как министр образования и науки, полностью осознаю свою ответственность и сделаю все возможное, чтобы обеспечить здоровую образовательную среду в школах и чтобы каждый ученик, наряду со знаниями, получил ценный жизненный опыт", – отметил он. В школах Грузии начался учебный год>>По словам министра, он и его команда активно начали работать над развитием общего образования. Как отметил Амилахвари, одним из главных приоритетов является забота о совершенствовании школ.По последним данным, в Грузии 2 308 школ, в том числе 2 086 государственных и 222 частных. При этом в 504 из них дают неполное образование. Больше всего школ (396) в регионе Имерети. Тбилиси по числу школ находится только на втором месте – 292 школы. Число учеников в школах составляет 624,5 тысячи. Учеба в школах Грузии длится 12 лет. В школу принимают детей с 6 лет. В 2023 году в первый класс пошли дети, которым 6 лет исполнится до 1 ноября. Никаких вступительных экзаменов и специальной подготовки для поступления в школу не требуется. Все обучение в школах Грузии делится на три ступени – начальная ступень с первого по шестой класс, базовая – с седьмого по девятый класс, и средняя – с десятого по 12 класс. Учебный год делится на два семестра. Дети отдыхают во время осенних, зимних и пасхальных каникул. Летние каникулы начинаются 15 июня. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, георгий амилахвари, образование, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, школа