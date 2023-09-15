https://sputnik-georgia.ru/20230915/v-shkolakh-gruzii-nachalsya-uchebnyy-god-282292131.html

В школах Грузии начался учебный год

В школах Грузии начался учебный год

Учебный год в школах Грузии стартует 15 сентября и завершается 15 июня 15.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. В школах Грузии в пятницу, 15 сентября, начался новый учебный год. В 2023 году первый раз порог школы переступили 60 тысяч первоклассников. Все они будут учиться по новым учебникам и рабочим тетрадям, которые выпущены специально к учебному году 2023/2024. В первом классе будут преподавать такие предметы, как грузинский язык и литература, математика, естествознание, музыка, изобразительное и прикладное искусство, первый иностранный язык и шахматы. В государственных школах первоклассникам уже выдали учебники и новые нетбуки. Учебники на год получили и ученики других классов государственных школ. А вот родителям учеников частных школ придется приобретать учебники на свои средства – комплект учебников для первоклассников обходится в среднем от 90 лари в зависимости от требований школы. По последним данным, в Грузии 2 308 школ, в том числе 2 086 государственных и 222 частных. При этом в 504 из них дают неполное образование. Больше всего школ (396) в регионе Имерети. Тбилиси по числу школ находится только на втором месте – 292 школы. Число учеников в школах составляет 624,5 тысячи. Срок обучения Учеба в школах Грузии длится 12 лет. В школу принимают детей с 6 лет. В 2023 году в первый класс пошли дети, которым 6 лет исполнится до 1 ноября. Никаких вступительных экзаменов и специальной подготовки для поступления в школу не требуется.Все обучение в школах Грузии делится на три ступени – начальная ступень с первого по шестой класс, базовая – с седьмого по девятый класс, и средняя – с десятого по 12 класс. Учебный год делится на два семестра. Дети отдыхают во время осенних, зимних и пасхальных каникул. Летние каникулы начинаются 15 июня.Безопасность в школах Безопасность в школах Грузии обеспечивается при помощи Службы приставов. Приставы обеспечивают как осуществление запрета на посещение школы посторонними людьми, так и контролируют школьников на наличие запрещенных предметов. В школу запрещено носить холодное оружие и похожие на него предметы, воспламеняющиеся смеси, игральные карты и табачные изделия. Льготы для школьников Школьникам в Грузии предоставляется бесплатный проезд в общественном транспорте по специальной карте. На эту карту также можно зачислить средства для оплаты покупок в школьном буфете. Питание для школьников в школах Грузии не предусмотрено. Система оценок и пропуски В Грузии действует десятибалльная система оценок: 1 или 2 балла – низкая оценка, 3-4 – ниже среднего, 5-6 – средняя, 7-8 – выше среднего и 9-10 – высокая оценка. В частных школах допустима другая система оценивания, но семестровые и годовые оценки конвертируются по десятибальной системе. До второго семестра пятого класса ученикам не ставят оценки. Со второго семестра пятого класс оценки ставятся по всем предметам, кроме "спорта", "дорожных знаков и безопасности движения". Посещение школы обязательно. Если ученик пропускает по предмету минимум 30% часов, то ему придется сдавать предмет экстерном. Семейной формы обучения в Грузии нет. Если ученик по состоянию здоровья пропускает занятия более чем месяц, школа предоставляет ему обучение на дому.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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