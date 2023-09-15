https://sputnik-georgia.ru/20230915/na-likvidatsiyu-posledstviy-stikhiynykh-bedstviy-vydelyat-20-mln-lari-minfin--gruzii-282313021.html

На ликвидацию последствий стихийных бедствий выделят 20 млн лари – Минфин Грузии

На ликвидацию последствий стихийных бедствий выделят 20 млн лари – Минфин Грузии

Семьям погибших в результате стихийного бедствия выплатят по 20 тысяч лари и помогут восстановить или приобрести новое жилье 15.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-15T20:37+0400

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2023-09-15T20:54+0400

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шови

рача

министерство финансов грузии

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Власти Грузии из бюджета выделят 20 миллионов лари на ликвидацию последствий масштабных природных катастроф в регионах Рача и Гурия, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили. Масштабные оползни и селевые потоки, а также разлив рек в регионах Рача и Гурия в августе и сентябре, по предварительной оценке, нанесли ущерб на сотни тысяч лари. Точный размер ущерба пока не установлен. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что семьи людей, погибших в результате стихийных бедствий в Грузии этим летом, получат единоразовую денежную помощь в размере 20 тысяч лари (порядка 7,7 тысячи долларов).Кроме того, по словам главы правительства, государство поможет жителям страны восстановить дома, разрушенные в результате стихии, или поможет в приобретении новых.Трагедии в Шови и Гурии: семьи погибших получат по 20 тысяч лари>>В ночь на 8 сентября после ливневых дождей в Гурии вышли из берегов реки, сошли оползни, повредив дома, мосты и подъездные дороги к селам. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, среди которых двое подростков. Месяцем ранее сход оползня на горном курорте Шови в Раче унес жизни 32 человек. Поиски еще одного пропавшего продолжаются до сих пор. Стихийное бедствие уничтожило практически все туристические объекты, была повреждена дорога на подъезде к Шови и смыты мосты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, гурия, шови, рача, министерство финансов грузии, оползень в шови