https://sputnik-georgia.ru/20230915/tragediya-v-shovi-i-gurii-semi-pogibshikh-poluchat-20-tysyach-lari-282296372.html

Трагедии в Шови и Гурии: семьи погибших получат по 20 тысяч лари

Трагедии в Шови и Гурии: семьи погибших получат по 20 тысяч лари

Кроме того государство поможет жителям страны восстановить дома, разрушенные в результате стихии 15.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-15T11:08+0400

2023-09-15T11:08+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Семьи людей, погибших в результате стихийных бедствий в Грузии этим летом, получит единоразовую денежную помощь в размере 20 тысяч лари (порядка 7,7 тысячи долларов), заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в пятницу.В ночь на 8 сентября после ливневых дождей в Гурии вышли из берегов реки, сошли оползни, повредив дома, мосты и подъездные дороги к селам. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, среди которых двое подростков.На западе Грузии борются с последствиями непогоды>>Месяцем ранее сход оползня на горном курорте Шови в Раче унес жизни 32 человек. Поиски еще одного пропавшего продолжаются до сих пор. Стихийное бедствие уничтожило практически все туристические объекты, была повреждена дорога на подъезде к Шови и смыты мосты.Кроме того, по словам главы правительства, государство поможет жителям страны восстановить дома, разрушенные в результате стихии."У многих сограждан в Грузии повредились дома, у многих разрушились. В этих домах жить невозможно. Мы обсуждали этот вопрос в ходе экономического совета и приняли решение: всем гражданам, у которых дом или разрушен, или будет непригодным для жилья, будут переселены. Семьям передадут или новые дома, которые мы приобретем или построим, или передадим сумму, и они купят сами дома", – заявил премьер.Глава правительства подчеркнул, что с точки зрения жилищного вопроса населению регионов, пострадавших от стихийных бедствий, не стоит беспокоиться – государство решит все связанные с этим вопросом проблемы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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