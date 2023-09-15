https://sputnik-georgia.ru/20230915/pochemu-ne-vse-shkoly-gruzii-smogli-prinyat-uchenikov-v-novom-uchebnom-godu---otvet-ministra-282314508.html

Почему не все школы Грузии смогли принять учеников в новом учебном году – ответ министра

Почему не все школы Грузии смогли принять учеников в новом учебном году – ответ министра

В настоящее время в Грузии ремонтируют 400 школ 15.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-15T21:30+0400

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грузия

новости

общество

георгий амилахвари

министерство образования и науки грузии

образование

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Десятки школ Грузии не смогли принять учеников в новом учебном году из-за незавершенного ремонта, заявил министр образования Грузии Георгий Амилахвари. Учебный процесс в государственных школах Грузии стартовал 15 сентября. По последним данным, в Грузии 2 308 школ, в том числе 2 086 государственных и 222 частных.Министерство делает все возможное, чтобы дети не остались вне учебного процесса, отметил он.В Грузии с 2023 года началась програма строительства и ремонта 880 школ. Программа продлится в течение трех лет, и ее финансирование составит 1 миллиард лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии, образование