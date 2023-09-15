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Почему не все школы Грузии смогли принять учеников в новом учебном году – ответ министра
Почему не все школы Грузии смогли принять учеников в новом учебном году – ответ министра
В настоящее время в Грузии ремонтируют 400 школ 15.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-15T21:30+0400
2023-09-15T21:30+0400
2023-09-15T23:02+0400
грузия
новости
общество
георгий амилахвари
министерство образования и науки грузии
образование
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Десятки школ Грузии не смогли принять учеников в новом учебном году из-за незавершенного ремонта, заявил министр образования Грузии Георгий Амилахвари. Учебный процесс в государственных школах Грузии стартовал 15 сентября. По последним данным, в Грузии 2 308 школ, в том числе 2 086 государственных и 222 частных.Министерство делает все возможное, чтобы дети не остались вне учебного процесса, отметил он.В Грузии с 2023 года началась програма строительства и ремонта 880 школ. Программа продлится в течение трех лет, и ее финансирование составит 1 миллиард лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии, образование
грузия, новости, общество, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии, образование
Почему не все школы Грузии смогли принять учеников в новом учебном году – ответ министра
21:30 15.09.2023 (обновлено: 23:02 15.09.2023)
В настоящее время в Грузии ремонтируют 400 школ
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Десятки школ Грузии не смогли принять учеников в новом учебном году из-за незавершенного ремонта, заявил министр образования Грузии Георгий Амилахвари.
Учебный процесс в государственных школах Грузии стартовал 15 сентября. По последним данным, в Грузии 2 308 школ, в том числе 2 086 государственных и 222 частных.
"В Грузии в параллельном режиме ремонтируются 400 школ. Одну мы открыли сегодня, но еще есть десятки таких, которые мы будем открывать постепенно. Я знаю об этой проблеме, и моя позиция и отношение к контракторам известны – будет жесткий подход", – сказал Амилахвари.
Министерство делает все возможное, чтобы дети не остались вне учебного процесса, отметил он.
"Все дети распределены по ближайшим школам и обеспечены всеми сервисами, которые им нужны, помимо образовательных ресурсов, будь то транспорт или другое, их обеспечивают", – сказал Амилахвари.
В Грузии с 2023 года началась програма строительства и ремонта 880 школ. Программа продлится в течение трех лет, и ее финансирование составит 1 миллиард лари.