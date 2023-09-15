https://sputnik-georgia.ru/20230915/poshlina-na-eksport-nefti-iz-rossi-vyrastet-s-1-oktyabrya--minfin-282303360.html

Пошлина на экспорт нефти из России вырастет с 1 октября – Минфин

Пошлина на экспорт нефти из России вырастет с 1 октября – Минфин

Нефтепродукты занимают первое место среди товаров, импортируемых из России в Грузию 15.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-15T15:43+0400

2023-09-15T15:43+0400

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министерство финансов россии

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября 2023 года увеличится на 2,5 доллара и составит 23,9 доллара за тонну, сообщило в министерство финансов в своем телеграм-канале. Сейчас экспортная пошлина на нефть составляет 21,4 доллара за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 октября повысится на 0,7 доллара и составит 7,1 доллара за тонну, на темные – на 2,5 доллара, до 23,9 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина вырастет на 0,7 доллара – до 7,1 доллара за тонну, а прямогонного бензина (нафты) – на 1,4 доллара, до 13,1 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и чистые фракции СУГ останется нулевой. Пошлина на кокс вырастет на 0,2 доллара, до 1,5 доллара за тонну.Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные>>Нефетпродукты занимают первое место среди импортируемых товаров из России в Грузию. В январе-июле 2023 года, согласно данным Национальной службы статистики Грузии, в страну из России завезли 553,4 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 383,3 млн долларов (рост 51,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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