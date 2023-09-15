https://sputnik-georgia.ru/20230915/pravitelstvo-gruzii-ozhidaet-rekordnogo-rosta-tovarooborota-v-2023-godu--zamministra-282290041.html

Правительство Грузии ожидает рекордного роста товарооборота в 2023 году – замминистра

Правительство Грузии ожидает рекордного роста товарооборота в 2023 году – замминистра

Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с 2021 годом 15.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-15T09:40+0400

2023-09-15T09:40+0400

2023-09-15T09:40+0400

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министерство экономики и устойчивого развития грузии

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Положительные тенденции в направлении внешней торговли продолжаются, правительство Грузии ожидает, что объем экспорта и товарооборота в 2023 году достигнет новых рекордных показателей, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-августе 2023 года вырос на 16,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 14 миллиардов долларов. За отчетный период экспорт составил 4 миллиарда долларов, что на 14,3% больше, чем в январе-августе 2022 года. Как отметил замминистра, рост экспорта является важным фактором, способствующим высокому росту экономической активности в стране. По его словам, дальнейший рост экспортного потенциала, диверсификация и качественное улучшение структуры экспорта представляют собой важное направление экономической политики Грузии, которое положительно влияет на рост конкурентоспособности частного сектора и создание новых рабочих мест. Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные>>Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 5,6 миллиарда долларов – почти на 32% больше по сравнению с 2021 годом. За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 13,5 миллиарда долларов, что на 33,2% больше по сравнению с 2021 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, министерство экономики и устойчивого развития грузии