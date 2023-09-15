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https://sputnik-georgia.ru/20230915/skolko-semey-v-postradavshem-regione-gruzii-mogut-rasschityvat-na-novoe-zhile--282315448.html
Сколько семей в пострадавшем регионе Грузии могут рассчитывать на новое жилье?
Сколько семей в пострадавшем регионе Грузии могут рассчитывать на новое жилье?
В результате стихийного бедствия в Гурии погибли трое человек, двое из них – подростки 15.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-15T22:45+0400
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новости
общество
гурия
ираклий гарибашвили
происшествия
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Власти изучают состояние домов более 200 семей, пострадавших от стихийного бедствия в регионе Гурия, и после этого примут решение о компенсациях, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в пятницу, 15 сентября, анонсировал выдачу компенсаций тем жителям региона, дома которых непригодны для жилья. По его словам, расходы на компенсации могут составить несколько десятков миллионов лари, подробности же правительство сообщит через несколько дней после того, как будет представлена полная картина. Трагедии в Шови и Гурии: семьи погибших получат по 20 тысяч лари&gt;&gt;В ночь на 8 сентября после ливневых дождей в Гурии вышли из берегов реки, сошли оползни, повредив дома, мосты и подъездные дороги к селам. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, среди которых двое подростков. Власти Грузии уже приняли решение выплатить семьям по 20 тысяч за каждого погибшего.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, гурия, ираклий гарибашвили, происшествия
грузия, новости, общество, гурия, ираклий гарибашвили, происшествия

Сколько семей в пострадавшем регионе Грузии могут рассчитывать на новое жилье?

22:45 15.09.2023 (обновлено: 23:36 15.09.2023)
© Courtesy of Administration of State Representative of GuriaПоследствия стихийного бедствия в Гурии
Последствия стихийного бедствия в Гурии - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2023
© Courtesy of Administration of State Representative of Guria
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В результате стихийного бедствия в Гурии погибли трое человек, двое из них – подростки
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Власти изучают состояние домов более 200 семей, пострадавших от стихийного бедствия в регионе Гурия, и после этого примут решение о компенсациях, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в пятницу, 15 сентября, анонсировал выдачу компенсаций тем жителям региона, дома которых непригодны для жилья.

"Мы знаем, что число таких семей превышает 200. После того, как эти дома будут полностью оценены и специалисты скажут о конкретном доме, опасен он или нет, можно ли в нем жить или нет, мы выдадим или компенсации, или деньги, или закупим дома, или предоставим уже построенные", – сказал Хуцишвили.

По его словам, расходы на компенсации могут составить несколько десятков миллионов лари, подробности же правительство сообщит через несколько дней после того, как будет представлена полная картина.
Трагедии в Шови и Гурии: семьи погибших получат по 20 тысяч лари>>
В ночь на 8 сентября после ливневых дождей в Гурии вышли из берегов реки, сошли оползни, повредив дома, мосты и подъездные дороги к селам. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, среди которых двое подростков.
Власти Грузии уже приняли решение выплатить семьям по 20 тысяч за каждого погибшего.
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