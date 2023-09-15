https://sputnik-georgia.ru/20230915/skolko-semey-v-postradavshem-regione-gruzii-mogut-rasschityvat-na-novoe-zhile--282315448.html

Сколько семей в пострадавшем регионе Грузии могут рассчитывать на новое жилье?

Сколько семей в пострадавшем регионе Грузии могут рассчитывать на новое жилье?

В результате стихийного бедствия в Гурии погибли трое человек, двое из них – подростки 15.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-15T22:45+0400

2023-09-15T22:45+0400

2023-09-15T23:36+0400

грузия

новости

общество

гурия

ираклий гарибашвили

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/0f/282315284_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_154f690353686c9c49e2d83a0da8d276.jpg

ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Власти изучают состояние домов более 200 семей, пострадавших от стихийного бедствия в регионе Гурия, и после этого примут решение о компенсациях, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в пятницу, 15 сентября, анонсировал выдачу компенсаций тем жителям региона, дома которых непригодны для жилья. По его словам, расходы на компенсации могут составить несколько десятков миллионов лари, подробности же правительство сообщит через несколько дней после того, как будет представлена полная картина. Трагедии в Шови и Гурии: семьи погибших получат по 20 тысяч лари>>В ночь на 8 сентября после ливневых дождей в Гурии вышли из берегов реки, сошли оползни, повредив дома, мосты и подъездные дороги к селам. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, среди которых двое подростков. Власти Грузии уже приняли решение выплатить семьям по 20 тысяч за каждого погибшего.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гурия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, гурия, ираклий гарибашвили, происшествия