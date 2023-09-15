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Стало известно, на сколько вырастут зарплаты чиновников в Грузии в 2024 году
Стало известно, на сколько вырастут зарплаты чиновников в Грузии в 2024 году
Зарплаты госслужащих в Грузии ежегодно индексируются 15.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-15T18:43+0400
2023-09-15T18:43+0400
2023-09-15T18:57+0400
грузия
новости
ираклий гарибашвили
экономика
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Рост зарплат чиновников с января 2024 года составит 10%, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. С 1 января 2023 года в Грузии действует закон об индексации зарплат чиновников. Согласно закону, зарплаты госслужащих в Грузии растут ежегодно до 1 января 2026 года на половину процентной разницы ежегодного роста зарплат в частном секторе. Госбюджет Грузии вырастет на полмиллиона - на что пойдут деньги>>Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более 1 тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников. По закону с 2026 года зарплаты будут увеличиваться на полную процентную разницу. При этом с этого периода средняя номинальная зарплата в государственном секторе не должна быть менее 80% и более 90% средней номинальной зарплаты в частном секторе.Курс лари по отношению к доллару США на 15 сентября составляет 2,6362 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, ираклий гарибашвили, экономика
грузия, новости, ираклий гарибашвили, экономика
Стало известно, на сколько вырастут зарплаты чиновников в Грузии в 2024 году
18:43 15.09.2023 (обновлено: 18:57 15.09.2023)
Зарплаты госслужащих в Грузии ежегодно индексируются
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Рост зарплат чиновников с января 2024 года составит 10%, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
С 1 января 2023 года в Грузии действует закон об индексации зарплат чиновников. Согласно закону, зарплаты госслужащих в Грузии растут ежегодно до 1 января 2026 года на половину процентной разницы ежегодного роста зарплат в частном секторе.
Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более 1 тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.
По закону с 2026 года зарплаты будут увеличиваться на полную процентную разницу. При этом с этого периода средняя номинальная зарплата в государственном секторе не должна быть менее 80% и более 90% средней номинальной зарплаты в частном секторе.
Курс лари по отношению к доллару США на 15 сентября составляет 2,6362 GEL/$1.