https://sputnik-georgia.ru/20230915/stalo-izvestno-naskolko-vyrastut-zarplaty-chinovnikov-v-gruzii-v-2024-godu-282309049.html

Стало известно, на сколько вырастут зарплаты чиновников в Грузии в 2024 году

Стало известно, на сколько вырастут зарплаты чиновников в Грузии в 2024 году

Зарплаты госслужащих в Грузии ежегодно индексируются 15.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-15T18:43+0400

2023-09-15T18:43+0400

2023-09-15T18:57+0400

грузия

новости

ираклий гарибашвили

экономика

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Рост зарплат чиновников с января 2024 года составит 10%, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. С 1 января 2023 года в Грузии действует закон об индексации зарплат чиновников. Согласно закону, зарплаты госслужащих в Грузии растут ежегодно до 1 января 2026 года на половину процентной разницы ежегодного роста зарплат в частном секторе. Госбюджет Грузии вырастет на полмиллиона - на что пойдут деньги>>Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более 1 тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников. По закону с 2026 года зарплаты будут увеличиваться на полную процентную разницу. При этом с этого периода средняя номинальная зарплата в государственном секторе не должна быть менее 80% и более 90% средней номинальной зарплаты в частном секторе.Курс лари по отношению к доллару США на 15 сентября составляет 2,6362 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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