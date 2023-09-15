https://sputnik-georgia.ru/20230915/vengriya-vvodit-zapret-na-import-bolee-20-ukrainskikh-tovarov--282313952.html

Венгрия вводит запрет на импорт более 20 украинских товаров

Венгрия вводит запрет на импорт более 20 украинских товаров

Ранее венгерские власти предупреждали, что продлят запрет на импорт украинского зерна на национальном уровне, если ЕК не сделает это до 15 сентября 15.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-15T22:15+0400

2023-09-15T22:15+0400

2023-09-15T22:31+0400

в мире

новости

политика

венгрия

брюссель

виктор орбан

еврокомиссия

обострение ситуации вокруг украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23482/75/234827571_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_02815368d1e6c11c9ad68a4e14923467.jpg

ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Венгрия вводит запрет на импорт 24 украинских товаров в связи с непродлением ограничений на ввоз Еврокомиссией, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.В список продуктов, который опубликован в правительственном вестнике, помимо зерновых, вошли говядина, свинина, баранина, мясо козы, птицы, яйца, овощи, мед, семена подсолнечника, вино. Указ вступает в силу в 23:00 15 сентября (01:00 16 сентября по мск) и подписан премьер-министром страны Виктором Орбаном. Ранее Европейская комиссия решила не продлевать введенный ранее запрет ввоза украинского зерна, который истекает в пятницу, в пять соседних с ней стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

венгрия

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, политика, венгрия, брюссель, виктор орбан, еврокомиссия, обострение ситуации вокруг украины