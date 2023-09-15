https://sputnik-georgia.ru/20230915/vengriya-vvodit-zapret-na-import-bolee-20-ukrainskikh-tovarov--282313952.html
Венгрия вводит запрет на импорт более 20 украинских товаров
Венгрия вводит запрет на импорт более 20 украинских товаров
Ранее венгерские власти предупреждали, что продлят запрет на импорт украинского зерна на национальном уровне, если ЕК не сделает это до 15 сентября 15.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-15T22:15+0400
2023-09-15T22:15+0400
2023-09-15T22:31+0400
в мире
новости
политика
венгрия
брюссель
виктор орбан
еврокомиссия
обострение ситуации вокруг украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23482/75/234827571_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_02815368d1e6c11c9ad68a4e14923467.jpg
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Венгрия вводит запрет на импорт 24 украинских товаров в связи с непродлением ограничений на ввоз Еврокомиссией, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.В список продуктов, который опубликован в правительственном вестнике, помимо зерновых, вошли говядина, свинина, баранина, мясо козы, птицы, яйца, овощи, мед, семена подсолнечника, вино. Указ вступает в силу в 23:00 15 сентября (01:00 16 сентября по мск) и подписан премьер-министром страны Виктором Орбаном. Ранее Европейская комиссия решила не продлевать введенный ранее запрет ввоза украинского зерна, который истекает в пятницу, в пять соседних с ней стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
венгрия
брюссель
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23482/75/234827571_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_b65f8b4bd5418ce11a5dd314e4b35f98.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, венгрия, брюссель, виктор орбан, еврокомиссия, обострение ситуации вокруг украины
в мире, новости, политика, венгрия, брюссель, виктор орбан, еврокомиссия, обострение ситуации вокруг украины
Венгрия вводит запрет на импорт более 20 украинских товаров
22:15 15.09.2023 (обновлено: 22:31 15.09.2023)
Ранее венгерские власти предупреждали, что продлят запрет на импорт украинского зерна на национальном уровне, если ЕК не сделает это до 15 сентября
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik.
Венгрия вводит запрет на импорт 24 украинских товаров в связи с непродлением ограничений на ввоз Еврокомиссией, сообщает РИА Новости
со ссылкой на министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.
"В Брюсселе приняли решение не продлевать запрет на ввоз украинского зерна. Венгрия на национальном уровне закрывает границы, распространяя это на 24 украинских товара", – написал Надь в соцсети.
В список продуктов, который опубликован в правительственном вестнике, помимо зерновых, вошли говядина, свинина, баранина, мясо козы, птицы, яйца, овощи, мед, семена подсолнечника, вино. Указ вступает в силу в 23:00 15 сентября (01:00 16 сентября по мск) и подписан премьер-министром страны Виктором Орбаном.
Ранее Европейская комиссия решила не продлевать введенный ранее запрет ввоза украинского зерна, который истекает в пятницу, в пять соседних с ней стран.