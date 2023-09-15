https://sputnik-georgia.ru/20230915/vnimaniyu-vladeltsev-zhivotnykh-v-tbilisi-sterilizatsiya-pitomtsev-budet-besplatnoy-282291545.html

Вниманию владельцев животных в Тбилиси! Стерилизация питомцев будет бесплатной

Вниманию владельцев животных в Тбилиси! Стерилизация питомцев будет бесплатной

В Тбилиси стерилизация домашних животных, предназначенных не для разведения, обязательна 15.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-15T10:20+0400

2023-09-15T10:20+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Стерилизация домашних животных будет бесплатной для питомцев, зарегистрированных в муниципальном приюте в Тбилиси, заявил глава приюта Георгий Кобиашвили. Для того, чтобы зарегистрировать животное, владелец должен обратиться в приют, где животное зарегистрируют и поставят чип. Решение приюта направлено на сокращение популяции бездомных животных в столице. Согласно закону, в Тбилиси регистрация и стерилизация животных, предназначенных не для разведения, обязательна. Если отсутствует чип, то штраф в Тбилиси составляет 8 лари (3 доллара). В последнее время в Тбилиси ужесточили контроль за домашними животными. Представители муниципальной службы проверяют владельцев с животными в парках как на соблюдение правил выгула, так и на наличие чипов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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