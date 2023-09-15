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Вниманию владельцев животных в Тбилиси! Стерилизация питомцев будет бесплатной
Вниманию владельцев животных в Тбилиси! Стерилизация питомцев будет бесплатной
В Тбилиси стерилизация домашних животных, предназначенных не для разведения, обязательна 15.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-15T10:20+0400
2023-09-15T10:20+0400
2023-09-15T10:20+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Стерилизация домашних животных будет бесплатной для питомцев, зарегистрированных в муниципальном приюте в Тбилиси, заявил глава приюта Георгий Кобиашвили. Для того, чтобы зарегистрировать животное, владелец должен обратиться в приют, где животное зарегистрируют и поставят чип. Решение приюта направлено на сокращение популяции бездомных животных в столице. Согласно закону, в Тбилиси регистрация и стерилизация животных, предназначенных не для разведения, обязательна. Если отсутствует чип, то штраф в Тбилиси составляет 8 лари (3 доллара). В последнее время в Тбилиси ужесточили контроль за домашними животными. Представители муниципальной службы проверяют владельцев с животными в парках как на соблюдение правил выгула, так и на наличие чипов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси
Вниманию владельцев животных в Тбилиси! Стерилизация питомцев будет бесплатной
В Тбилиси стерилизация домашних животных, предназначенных не для разведения, обязательна
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Стерилизация домашних животных будет бесплатной для питомцев, зарегистрированных в муниципальном приюте в Тбилиси, заявил глава приюта Георгий Кобиашвили.
Для того, чтобы зарегистрировать животное, владелец должен обратиться в приют, где животное зарегистрируют и поставят чип.
"Любой гражданин с животным может его зарегистрировать в нашем приюте и сделать чип. Стерилизация/кастрация таких животных будет бесплатной", – сказал Кобиашвили.
Решение приюта направлено на сокращение популяции бездомных животных в столице.
"Это единственный путь раз и навсегда решить проблему бездомных животных. Наша кампания направлена на поощрение операций и индентификацию, а также и регистрацию животных", – сказал Кобиашвили.
Согласно закону, в Тбилиси регистрация и стерилизация животных, предназначенных не для разведения, обязательна.
Если отсутствует чип, то штраф в Тбилиси составляет 8 лари (3 доллара).
В последнее время в Тбилиси ужесточили контроль за домашними животными. Представители муниципальной службы проверяют владельцев с животными в парках как на соблюдение правил выгула, так и на наличие чипов.