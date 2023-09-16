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Бывший Генпрокурор Грузии готов доказать необоснованность санкций США против него
Бывший Генпрокурор Грузии готов доказать необоснованность санкций США против него
Отар Парцхаладзе считает, что США ввели против него санкции безосновательно 16.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-16T09:00+0400
2023-09-16T09:00+0400
2023-09-16T09:06+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Бывший генпрокурор Грузии Отар Парцхаладзе собирается использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США, введенных против него 14 сентября 2023 года.США расширили санкционные списки, куда попали более чем 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России.При этом он обвинил в дискредитации крупнейшую оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение", представители которой не раз заявляли о его в связях с грузинской властью и Россией. По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. Кроме того, сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России", и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ".Экс-генпрокурор Грузии под санкциями США: СГБ изучает вопрос>>Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований. Между тем в Службе государственной безопасности Грузии ведется изучение вопроса вокруг заявления Государственного департамента США в связи с Отаром Парцхаладзе.Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии.Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, отар парцхаладзе, сша, фсб, единое национальное движение, россия, санкции
грузия, новости, политика, отар парцхаладзе, сша, фсб, единое национальное движение, россия, санкции
Бывший Генпрокурор Грузии готов доказать необоснованность санкций США против него
09:00 16.09.2023 (обновлено: 09:06 16.09.2023)
Отар Парцхаладзе считает, что США ввели против него санкции безосновательно
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Бывший генпрокурор Грузии Отар Парцхаладзе собирается использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США, введенных против него 14 сентября 2023 года.
США расширили санкционные списки, куда попали более чем 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным
Госдепартамента США, Парцхаладе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России.
"Я буду использовать все имеющиеся в моем распоряжении правовые и юридические возможности для того, чтобы доказать, что решение о введении против меня несправедливых санкций основано не на фактах, а на клеветнической кампании субъектов с конкретными интересами", – заявил Парцхаладзе.
При этом он обвинил в дискредитации крупнейшую оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение", представители которой не раз заявляли о его в связях с грузинской властью и Россией.
"Я считаю, что введенные против меня санкции инспирированы конкретными людьми и являются венцом этой десятилетней дискредитационной кампании. С другой стороны, реакция субъектов с конкретными политическими интересами на местном уровне убедила меня в том, что они активно пытаются связать мое имя с государственными учреждениями или органами власти (Грузии – ред.), что, еще раз подчеркиваю, не имеет под собой никаких оснований", – заявил Парцхаладзе.
По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию.
Кроме того, сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России", и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ".
Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований.
"Я потребую от Госдепа, а также от авторов организованной против меня кампании и причастных к ней людей представить хотя бы один факт, одно доказательство, которое хотя бы минимально подкрепит эту ложную информацию", – сказал Парцхаладзе.
Между тем в Службе государственной безопасности Грузии ведется изучение вопроса вокруг заявления Государственного департамента США в связи с Отаром Парцхаладзе.
Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии.
Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.