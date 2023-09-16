https://sputnik-georgia.ru/20230916/byvshiy-genprokuror-gruzii-gotov-dokazat-neobosnovannost-sanktsiy-ssha-protiv-nego-282316116.html

Бывший Генпрокурор Грузии готов доказать необоснованность санкций США против него

Бывший Генпрокурор Грузии готов доказать необоснованность санкций США против него

Отар Парцхаладзе считает, что США ввели против него санкции безосновательно 16.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-16T09:00+0400

2023-09-16T09:00+0400

2023-09-16T09:06+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Бывший генпрокурор Грузии Отар Парцхаладзе собирается использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США, введенных против него 14 сентября 2023 года.США расширили санкционные списки, куда попали более чем 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России.При этом он обвинил в дискредитации крупнейшую оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение", представители которой не раз заявляли о его в связях с грузинской властью и Россией. По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. Кроме того, сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России", и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ".Экс-генпрокурор Грузии под санкциями США: СГБ изучает вопрос>>Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований. Между тем в Службе государственной безопасности Грузии ведется изучение вопроса вокруг заявления Государственного департамента США в связи с Отаром Парцхаладзе.Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии.Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, отар парцхаладзе, сша, фсб, единое национальное движение, россия, санкции