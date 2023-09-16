https://sputnik-georgia.ru/20230916/chem-my-dyshim-za-dve-nedeli-v-gruzii-oshtrafovali-sotni-zagryaznyayuschikh-vozdukh-mashin-282319961.html

Чем мы дышим: за две недели в Грузии оштрафовали сотни загрязняющих воздух машин

Чем мы дышим: за две недели в Грузии оштрафовали сотни загрязняющих воздух машин

По данным Минприроды, к 15 сентября штрафы были выписаны 322 водителям 16.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-16T16:21+0400

2023-09-16T16:21+0400

2023-09-16T16:47+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

рустави

батуми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/07/262675321_0:29:3078:1760_1920x0_80_0_0_26cb8e64716a08f6def4d3e2f297b69e.jpg

ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Более 300 водителей были оштрафованы за видимые выхлопы автомобилей в четырех крупных городах Грузии за 10 дней, говорится в сообщении Минприроды Грузии. Контроль за выбросом загрязняющих веществ автомобилями на дорогах Грузии начался с 4 сентября в четырех городах страны – Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. По данным Минприроды, к 15 сентября штрафы были выписаны 322 водителям. Больше всего штрафов получили автовладельцы в Тбилиси. В столице Грузии, где зарегистрировано около миллиона машин, выписано 160 штрафов. В Кутаиси число штрафов составило 78, в Батуми – 58, а в Рустави – 26. Согласно принятым депутатами поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, физическое лицо-нарушитель будет оштрафовано на 100 лари (38 долларов) в первый раз, а при повторном нарушении, зафиксированном в течение 30 дней, – на 300 лари (115 долларов). Если спустя 15 дней нарушение вновь будет выявлено, то штраф составит уже 600 лари (около 230 долларов). Проверка выхлопов автомобилей на дорогах Грузии: за три дня оштрафовали 82 водителя>>Юридическое лицо будут штрафовать на 500 лари (192 доллара) в первый раз, на 1 500 лари (575 долларов) – в случае повторного нарушения, а на 3 тысячи лари (более 1 150 долларов) – в третий раз. Если штраф заплатят в течение 10 дней, его сумма уменьшится на 20%. При остановке транспортного средства и обнаружении превышения содержания вредных веществ, владелец, не согласный с результатами проверки, вправе потребовать доставить транспортное средство в ближайший пункт технического осмотра, где его повторно проверят. Если результаты подтвердятся, выданная штрафная квитанция останется в силе. Если результаты будут отличаться, то есть в центре технического осмотра у транспортного средства нарушений не обнаружат, штраф отменяется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

рустави

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, рустави, батуми