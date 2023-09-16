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Чем мы дышим: за две недели в Грузии оштрафовали сотни загрязняющих воздух машин
Чем мы дышим: за две недели в Грузии оштрафовали сотни загрязняющих воздух машин
По данным Минприроды, к 15 сентября штрафы были выписаны 322 водителям 16.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-16T16:21+0400
2023-09-16T16:21+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Более 300 водителей были оштрафованы за видимые выхлопы автомобилей в четырех крупных городах Грузии за 10 дней, говорится в сообщении Минприроды Грузии. Контроль за выбросом загрязняющих веществ автомобилями на дорогах Грузии начался с 4 сентября в четырех городах страны – Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. По данным Минприроды, к 15 сентября штрафы были выписаны 322 водителям. Больше всего штрафов получили автовладельцы в Тбилиси. В столице Грузии, где зарегистрировано около миллиона машин, выписано 160 штрафов. В Кутаиси число штрафов составило 78, в Батуми – 58, а в Рустави – 26. Согласно принятым депутатами поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, физическое лицо-нарушитель будет оштрафовано на 100 лари (38 долларов) в первый раз, а при повторном нарушении, зафиксированном в течение 30 дней, – на 300 лари (115 долларов). Если спустя 15 дней нарушение вновь будет выявлено, то штраф составит уже 600 лари (около 230 долларов). Проверка выхлопов автомобилей на дорогах Грузии: за три дня оштрафовали 82 водителя>>Юридическое лицо будут штрафовать на 500 лари (192 доллара) в первый раз, на 1 500 лари (575 долларов) – в случае повторного нарушения, а на 3 тысячи лари (более 1 150 долларов) – в третий раз. Если штраф заплатят в течение 10 дней, его сумма уменьшится на 20%. При остановке транспортного средства и обнаружении превышения содержания вредных веществ, владелец, не согласный с результатами проверки, вправе потребовать доставить транспортное средство в ближайший пункт технического осмотра, где его повторно проверят. Если результаты подтвердятся, выданная штрафная квитанция останется в силе. Если результаты будут отличаться, то есть в центре технического осмотра у транспортного средства нарушений не обнаружат, штраф отменяется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, рустави, батуми
грузия, новости, общество, тбилиси, рустави, батуми
Чем мы дышим: за две недели в Грузии оштрафовали сотни загрязняющих воздух машин
16:21 16.09.2023 (обновлено: 16:47 16.09.2023)
По данным Минприроды, к 15 сентября штрафы были выписаны 322 водителям
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Более 300 водителей были оштрафованы за видимые выхлопы автомобилей в четырех крупных городах Грузии за 10 дней, говорится в сообщении Минприроды Грузии.
Контроль за выбросом загрязняющих веществ автомобилями на дорогах Грузии начался с 4 сентября в четырех городах страны – Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси.
По данным Минприроды, к 15 сентября штрафы были выписаны 322 водителям.
Больше всего штрафов получили автовладельцы в Тбилиси. В столице Грузии, где зарегистрировано около миллиона машин, выписано 160 штрафов. В Кутаиси число штрафов составило 78, в Батуми – 58, а в Рустави – 26.
Согласно принятым депутатами поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, физическое лицо-нарушитель будет оштрафовано на 100 лари (38 долларов) в первый раз, а при повторном нарушении, зафиксированном в течение 30 дней, – на 300 лари (115 долларов). Если спустя 15 дней нарушение вновь будет выявлено, то штраф составит уже 600 лари (около 230 долларов).
Юридическое лицо будут штрафовать на 500 лари (192 доллара) в первый раз, на 1 500 лари (575 долларов) – в случае повторного нарушения, а на 3 тысячи лари (более 1 150 долларов) – в третий раз.
Если штраф заплатят в течение 10 дней, его сумма уменьшится на 20%.
При остановке транспортного средства и обнаружении превышения содержания вредных веществ, владелец, не согласный с результатами проверки, вправе потребовать доставить транспортное средство в ближайший пункт технического осмотра, где его повторно проверят.
Если результаты подтвердятся, выданная штрафная квитанция останется в силе. Если результаты будут отличаться, то есть в центре технического осмотра у транспортного средства нарушений не обнаружат, штраф отменяется.