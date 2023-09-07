https://sputnik-georgia.ru/20230907/proverka-vykhlopov-avtomobiley-na-dorogakh-gruzii-za-tri-dnya-oshtrafovali-82-voditelya-282035532.html

Проверка выхлопов автомобилей на дорогах Грузии: за три дня оштрафовали 82 водителя

Проверка выхлопов автомобилей на дорогах Грузии: за три дня оштрафовали 82 водителя

Контроль за выбросом загрязняющих веществ автомобилями на дорогах Грузии начался с 4 сентября 07.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-07T21:42+0400

2023-09-07T21:42+0400

2023-09-07T21:42+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен— Sputnik. Первые результаты проверки выхлопов автомобилей на дорогах Грузии показали, что инспекторы оштрафовали 82 водителя за превышение содержания вредных веществ, заявил основатель гражданского движения "Мой город меня убивает" Георгий Джапаридзе. Контроль за выбросом загрязняющих веществ автомобилями на дорогах Грузии начался с 4 сентября в четырех городах страны – Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. По словам Джапаридзе, в прошлом году было собрано более 30 тысяч подписей, чтобы видимые выхлопы автомобилей стали считаться нарушением. Статистика оштрафованных водителей по городам выглядит таким образом: в Тбилиси оштрафовали 42 автомобиля, в Кутаиси – 17, в Батуми – 17, в Рустави – 6. Джапаридзе выразил недовольство в связи с тем, что на данном этапе всего десять автомобилей занимаются мониторингом по стране, что очень мало."На этом этапе есть всего десять автомобилей – пять в Тбилиси, а остальные в Рустави, Батуми и Кутаиси", – отметил Джапаридзе. Джапаридзе сообщил, что в 2020-2021 годах в Тбилиси было зафиксировано около 140 тысяч случаев заболеваний, связанных с дыхательными путями. Эти заболевания напрямую связаны с загрязнением воздуха, отметил Джапаридзе, добавив, что из 140 тысяч около 55 тысяч были дети в возрасте до 9 лет. В октябре будет опубликовано сателлитное исследование чешских специалистов, которое впервые будет проведено в Грузии. По словам Джапаридзе, первичные результаты показали, что Тбилиси и Рустави находятся в катастрофическом положении. В 71% в Грузии загрязнение воздуха происходит из-за неисправности транспорта, и из них 37% приходится на Тбилиси, где ежедневно передвигается от 400 до 600 тысяч автомобилей, и их большая часть неисправная. "Цель одна – улучшить качество воздуха в нашей столице", – подчеркнул Джапаридзе. В Грузии запретили экспорт катализаторов до 2026 года>>На данный момент останавливают только те машины, у которых есть видимые выхлопы, со временем реагирование будет и на другие загрязнители, уверяет Джапаридзе. Согласно принятым депутатами поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, физическое лицо-нарушитель будет оштрафовано на 100 лари (38 долларов) в первый раз, а при повторном нарушении, зафиксированном в течение 30 дней, – на 300 лари (115 долларов). Если спустя 15 дней нарушения вновь будет выявлено, то штраф составит уже 600 лари (около 230 долларов). Юридическое лицо будут штрафовать на 500 лари (192 доллара) в первый раз, на 1 500 лари (575 долларов) – в случае повторного нарушения, а на 3 тысячи лари (более 1 150 долларов) – в третий раз. Если штраф заплатят в течение 10 дней, его сумма уменьшится на 20%. При остановке транспортного средства и обнаружении превышения содержания вредных веществ, владелец, не согласный с результатами проверки, вправе потребовать доставить транспортное средство в ближайший пункт технического осмотра, где его повторно осмотрят. Если результаты подтвердятся, выданная штрафная квитанция останется в силе. Если результаты будут отличаться, то есть в центре технического осмотра у транспортного средства нарушений не обнаружат, штраф отменяется. Сколько автомобильных катализаторов вывезли из Грузии за последние годы >>С 1 января 2023 года в Грузии вступили в силу изменения в техническом регламенте для планового технического осмотра. Введены более строгие нормы в отношении вредных выбросов. Так, коэффициент выхлопов для авто с бензиновым двигателем теперь составляет 0,55% CO (вместо 0,6% раньше). С 1 февраля 2023 года вошло в силу платное повторное прохождение автомобилем технического осмотра. Причиной ужесточения мер стало частое, по информации министерства экономики, несоответствие автомобилей нормам при первом осмотре. С 1 июля 2018 года техническое инспектирование стало обязательным для легковых транспортных средств, зарегистрированных на юридические лица, а также для автомобилей, принадлежащих государству, с 1 октября 2018 года новшество затронуло легковые транспортные средства, объем двигателя которых превышает 3.0, а с 1 января 2019 года – все остальные легковые машины. Штраф за непройденный в срок техосмотр составляет 50 лари – он выписывается раз в месяц. Таким образом, если год ездить без техосмотра, штрафов наберется на сумму в 600 лари. Но откладывать их оплату на потом не получится – на выплату штрафа также дается месячный срок, затем начинают начисляться пени. А если штраф не оплатить в течение шести месяцев, то водитель может лишиться прав на полгода. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, рустави, батуми, георгий (гибо) джапаридзе