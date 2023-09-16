https://sputnik-georgia.ru/20230916/ekonomika-gruzii-v-2023-godu-vyrastet-do-65--glava-minfina-282314795.html

Экономика Грузии в 2023 году вырастет до 6,5% – глава Минфина

Экономика Грузии в 2023 году вырастет до 6,5% – глава Минфина

Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Грузии в 2023 году на уровне 4% 16.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-16T07:00+0400

2023-09-16T07:00+0400

2023-09-16T07:00+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Правительство Грузии увеличивает прогноз роста экономики с 5% до 6,5%, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили. Рост ВВП в июле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 5,5%, в среднем же за семь месяцев 2023 года экономика страны выросла на 7,2%. В августе Национальный банк Грузии увеличил прогноз годового роста экономики в 2023 году с 5 до 6%. Это уже второй пересмотр прогноза роста ВВП. Нацбанк Грузии 11 мая повысил ожидаемый в 2023 году рост экономики до 5%, по сравнению с 2022 годом. Изначально главный финансовый институт страны прогнозировал, что ВВП в Грузии вырастет до 4%. Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Грузии в 2023 году на уровне 4%. Всемирный банк в апреле повысил прогноз роста ВВП Грузии на 2023 год с 4 до 4,4%, между тем Азиатский банк развития ожидает, что экономика Грузии вырастет до 4,5% в 2023 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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