https://sputnik-georgia.ru/20230916/kakie-ministerstva-gruzii-poluchat-dengi-iz-uvelichennogo-byudzheta-na-2023-god-282323024.html

Какие министерства Грузии получат деньги из увеличенного бюджета на 2023 год?

Какие министерства Грузии получат деньги из увеличенного бюджета на 2023 год?

Расходы государственного бюджета на 2023 год в Грузии вырастут на 500 миллионов лари 16.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-16T21:01+0400

2023-09-16T21:01+0400

2023-09-16T20:27+0400

грузия

новости

экономика

рача

гурия

анаклия

минздрав

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/1c/250736343_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_eff76e19e97e087844c837c776259ff7.jpg

ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение увеличить государственный бюджет 2023 года и перераспределить средства – самое большое финансирование получат Минздрав и Минобразования, сообщил министр финансов Лаша Хуцишвили. Расходы государственного бюджета на 2023 год в Грузии вырастут на 500 миллионов лари. На сегодняшний день расходная часть бюджета 2023 года составляет около 21,9 миллиарда лари, доходы в госбюджет в 2023 году ожидаются в размере около 17,9 миллиарда лари, из которых 16,3 миллиарда – налоговые поступления.По решению правительства бюджет министерства здравоохранения увеличится на 250 миллионов лари и составит 7,05 миллиарда. Из поступивших денег 120 миллионов лари пойдут на финансирование лечения за границей детей с онкологическими заболеваниями. Бюджет министерства образования увеличится на 47 миллионов лари и составит 2,07 миллиарда. Большая часть дополнительных денег уйдет на ремонт и строительство школ по программе правительства. Экономика Грузии в 2023 году вырастет до 6,5% – глава Минфина>>А вот Минрегионов, бюджет которого составляет 3,35 миллиарда лари, получит дополнительно 20 миллионов на выплаты компенсаций и работы по ликвидации последствий масштабных природных катастроф в регионах Рача и Гурия. Предполагается, что в этом вопросе также будут задействованы средства резервного фонда правительства и Фонда по развитию регионов. Дополнительные средства в размере 23 миллионов получит и министерство экономики, бюджет которого составит 580 миллиона лари. Большая часть денег уйдет на начало строительных работ первого глубоководного порта в Анаклия. Сорок миллионов лари получит МВД Грузии на обновление инфраструктуры и систем. Общий бюджет ведомства составит 1,15 миллиарда лари. Дополнительно 10 миллионов лари на осуществление необходимых закупок получит Минобороны Грузии, чей бюджет достигнет 1,27 миллиарда лари. Курс лари по отношению к доллару США на 16 сентября составляет 2,6333 GEL/$1. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

рача

гурия

анаклия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, рача, гурия, анаклия, минздрав