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Смертность превышает рождаемость в Грузии – новая статистика
Смертность превышает рождаемость в Грузии – новая статистика
Отрицательный прирост населения фиксируется во всех регионах Грузии, кроме Аджарии, Квемо Картли и Тбилиси. 16.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-16T10:20+0400
2023-09-16T10:20+0400
2023-09-16T10:20+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Отрицательный показатель естественного прироста населения зафиксирован в Грузии с начала года, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат".Согласно предварительным данным ведомства, с января по июнь в Грузии родился 19 431 ребенок, тогда как за тот же период скончались 21 944 человека. Отрицательный прирост населения фиксируется во всех регионах, кроме Аджарской автономной республики, Квемо Картли и Тбилиси.Правительство Грузии начинает работу над проблемами демографии>>Демографическое положение в Грузии ухудшается с каждым годом. По последним данным на 1 января 2022 года, средний возраст населения страны составлял 38 лет при средней продолжительность жизни 71,4 года. При этом средний возраст рождения первого ребенка в Грузии – 26,4 года.Для решения проблемы в апреле был создан специальный совет, в который вошли министры, главы парламентских комитетов, Национальной службы статистики и представители администрации правительства. Совет должен разработать стратегию по улучшению демографического положения в стране. Кроме того, для осуществления планов совет будет готовить законодательные инициативы, разрабатывать секторные стратегии в соответствии с приоритетами развития демографии, а также проверять осуществление стратегии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, демографическая ситуация в грузии
грузия, новости, общество, демографическая ситуация в грузии
Смертность превышает рождаемость в Грузии – новая статистика
Отрицательный прирост населения фиксируется во всех регионах Грузии, кроме Аджарии, Квемо Картли и Тбилиси.
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Отрицательный показатель естественного прироста населения зафиксирован в Грузии с начала года, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат".
Согласно предварительным данным ведомства, с января по июнь в Грузии родился 19 431 ребенок, тогда как за тот же период скончались 21 944 человека. Отрицательный прирост населения фиксируется во всех регионах, кроме Аджарской автономной республики, Квемо Картли и Тбилиси.
Демографическое положение в Грузии ухудшается с каждым годом. По последним данным на 1 января 2022 года, средний возраст населения страны составлял 38 лет при средней продолжительность жизни 71,4 года. При этом средний возраст рождения первого ребенка в Грузии – 26,4 года.
Для решения проблемы в апреле был создан специальный совет, в который вошли министры, главы парламентских комитетов, Национальной службы статистики и представители администрации правительства.
Совет должен разработать стратегию по улучшению демографического положения в стране.
Кроме того, для осуществления планов совет будет готовить законодательные инициативы, разрабатывать секторные стратегии в соответствии с приоритетами развития демографии, а также проверять осуществление стратегии.