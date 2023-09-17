https://sputnik-georgia.ru/20230917/chastnye-ili-gosudarstvennye---kakim--shkolam-otdayut-predpochtenie-chitateli-sputnik-gruziya-282336613.html

Частные или государственные – каким школам отдают предпочтение читатели Sputnik Грузия

Частные или государственные – каким школам отдают предпочтение читатели Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Большинство (62,9%) читателей Sputnik Грузия, принявших участие в опросе на сайте агентства о преимуществах частных и... 17.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Большинство (62,9%) читателей Sputnik Грузия, принявших участие в опросе на сайте агентства о преимуществах частных и государственных школ, считают, что детей нужно отдавать в госшколы, а платить за образование не имеет смысла. При этом 14,5% читателей считают с точностью наоборот и выбирают вариант ответа "Только частная, в государственных ничему толком не учат и надо дополнительно платить репетиторам". "Частная, потому что там у детей разнообразный досуг и с ними делают домашние задания", этого варианта придерживается 8,1% участников опроса. За то, чтобы до средней школы водить ребенка в государственную, а затем в частную школу проголосовало 4,8%. А вот 9,7% читателей "Все равно", в какую школу отдавать ребенка. В школах Грузии начался учебный год>>В школах Грузии в пятницу, 15 сентября, начался новый учебный год. В 2023 году первый раз порог школы переступили 60 тысяч первоклассников. По последним данным, в Грузии 2 308 школ, в том числе 2 086 государственных и 222 частных. При этом в 504 из них дают неполное образование. Больше всего школ (396) в регионе Имерети. Тбилиси по числу школ находится только на втором месте – 292 школы. Число учеников в школах составляет 624,5 тысячи. Учеба в школах Грузии длится 12 лет. В школу принимают детей с 6 лет. В 2023 году в первый класс пошли дети, которым 6 лет исполнится до 1 ноября. Никаких вступительных экзаменов и специальной подготовки для поступления в школу не требуется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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