https://sputnik-georgia.ru/20230917/na-etot-raz-serebro---geno-petriashvili-proigral-finalnyy-poedinok-na-chempionate-mira-282337611.html
На этот раз серебро – Гено Петриашвили проиграл финальный поединок на чемпионате мира
На этот раз серебро – Гено Петриашвили проиграл финальный поединок на чемпионате мира
Грузинский борец-вольник проиграл иранскому спортсмену 17.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-17T23:52+0400
2023-09-17T23:52+0400
2023-09-17T23:58+0400
спорт
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гено петриашвили
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Трехкратный чемпион мира, грузинский борец-вольник Гено Петриашвили (125 кг) завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по борьбе в Белграде Чемпионат мира по борьбе проходит в столице Сербии с 16 по 24 сентября. Соревнования проводятся в греко-римской, женской и вольной борьбе. В финале Петриашвили проиграл своему давнему сопернику, иранцу Амиру Хоссейну Заре – 0:11. Помимо серебряной медали Гено Петриашвили также завоевал лицензию на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Петриашвили уже принес сборной Грузии серебро на Олимпийских играх в Токио в 2020 году, а до этого бронзу в 2016-м на Олимпиаде в Рио. Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе седьмой раз подряд выиграл чемпионат мира>>Еще один грузин Шота Партенадзе (61 кг) завоевал в воскресенье бронзовую медаль на своем дебютном чемпионате мира. На чемпионате мира помимо медалей разыгрываются и лицензии на Олимпийские игры 2024 года в Париже. В шести олимпийских весовых категориях – 57, 65, 74, 86, 97 и 125 кг – на парижскую Олимпиаду отберут по пять сильнейших борцов. На чемпионате мира будут распределены 90 квот на участие в Олимпийских играх 2024 года. В каждой из 18 олимпийских весовых категорий будут разыграны по пять квот. Обладатели золотой, серебряной и двух бронзовых медалей получат по одной квоте для своего национального олимпийского комитета. А также еще одна квота будет разыграна в поединке между теми, кто проиграл поединок за бронзу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, гено петриашвили
На этот раз серебро – Гено Петриашвили проиграл финальный поединок на чемпионате мира
23:52 17.09.2023 (обновлено: 23:58 17.09.2023)
Грузинский борец-вольник проиграл иранскому спортсмену
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Трехкратный чемпион мира, грузинский борец-вольник Гено Петриашвили (125 кг) завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по борьбе в Белграде
Чемпионат мира по борьбе проходит в столице Сербии с 16 по 24 сентября. Соревнования проводятся в греко-римской, женской и вольной борьбе.
В финале Петриашвили проиграл своему давнему сопернику, иранцу Амиру Хоссейну Заре – 0:11. Помимо серебряной медали Гено Петриашвили также завоевал лицензию на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Петриашвили уже принес сборной Грузии серебро на Олимпийских играх в Токио в 2020 году, а до этого бронзу в 2016-м на Олимпиаде в Рио.
Еще один грузин Шота Партенадзе (61 кг) завоевал в воскресенье бронзовую медаль на своем дебютном чемпионате мира.
На чемпионате мира помимо медалей разыгрываются и лицензии на Олимпийские игры 2024 года в Париже. В шести олимпийских весовых категориях – 57, 65, 74, 86, 97 и 125 кг – на парижскую Олимпиаду отберут по пять сильнейших борцов.
На чемпионате мира будут распределены 90 квот на участие в Олимпийских играх 2024 года. В каждой из 18 олимпийских весовых категорий будут разыграны по пять квот. Обладатели золотой, серебряной и двух бронзовых медалей получат по одной квоте для своего национального олимпийского комитета. А также еще одна квота будет разыграна в поединке между теми, кто проиграл поединок за бронзу.