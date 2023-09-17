https://sputnik-georgia.ru/20230917/na-etot-raz-serebro---geno-petriashvili-proigral-finalnyy-poedinok-na-chempionate-mira-282337611.html

На этот раз серебро – Гено Петриашвили проиграл финальный поединок на чемпионате мира

На этот раз серебро – Гено Петриашвили проиграл финальный поединок на чемпионате мира

Грузинский борец-вольник проиграл иранскому спортсмену 17.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-17T23:52+0400

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2023-09-17T23:58+0400

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гено петриашвили

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Трехкратный чемпион мира, грузинский борец-вольник Гено Петриашвили (125 кг) завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по борьбе в Белграде Чемпионат мира по борьбе проходит в столице Сербии с 16 по 24 сентября. Соревнования проводятся в греко-римской, женской и вольной борьбе. В финале Петриашвили проиграл своему давнему сопернику, иранцу Амиру Хоссейну Заре – 0:11. Помимо серебряной медали Гено Петриашвили также завоевал лицензию на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Петриашвили уже принес сборной Грузии серебро на Олимпийских играх в Токио в 2020 году, а до этого бронзу в 2016-м на Олимпиаде в Рио. Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе седьмой раз подряд выиграл чемпионат мира>>Еще один грузин Шота Партенадзе (61 кг) завоевал в воскресенье бронзовую медаль на своем дебютном чемпионате мира. На чемпионате мира помимо медалей разыгрываются и лицензии на Олимпийские игры 2024 года в Париже. В шести олимпийских весовых категориях – 57, 65, 74, 86, 97 и 125 кг – на парижскую Олимпиаду отберут по пять сильнейших борцов. На чемпионате мира будут распределены 90 квот на участие в Олимпийских играх 2024 года. В каждой из 18 олимпийских весовых категорий будут разыграны по пять квот. Обладатели золотой, серебряной и двух бронзовых медалей получат по одной квоте для своего национального олимпийского комитета. А также еще одна квота будет разыграна в поединке между теми, кто проиграл поединок за бронзу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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