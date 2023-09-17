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Ситуация в пострадавших от стихии селах Гурии – последние данные
Ситуация в пострадавших от стихии селах Гурии – последние данные
В результате стихийного бедствия в Гурии погибли трое человек, двое из них – подростки 17.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-17T13:20+0400
2023-09-17T13:20+0400
2023-09-17T13:35+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Более 1 400 семей, пострадавших от стихийного бедствия в селах Ланчхутского и Озургетского районов Гурии, получили гуманитарную помощь, более 500 семей перевезены в безопасное место, сообщил губернатор Гурии Георгий Урушадзе в эфире телекомпании "Имеди". В ночь на 8 сентября после ливневых дождей в Гурии вышли из берегов реки, сошли оползни, повредив дома, мосты и подъездные дороги к селам. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, среди которых двое подростков. Власти Грузии уже приняли решение выплатить семьям по 20 тысяч за каждого погибшего (около 7,8 тысячи долларов). По его словам, во всех пострадавших селах восстановлено водоснабжение и подача электроэнергии. Без газа на данном этапе остаются 120 абонентов. Газораспределительная компания Socar Georgia ведет активные работы по устранению повреждений. Сколько в Грузии станций раннего предупреждения природных катастроф?>>Как ранее заявил глава Минфина Грузии, власти из бюджета выделят 20 миллионов лари на ликвидацию последствий масштабных природных катастроф в регионах Рача и Гурия. Масштабные оползни и селевые потоки, а также разлив рек в регионах Рача и Гурия в августе и сентябре, по предварительной оценке, нанесли ущерб на сотни тысяч лари. Точный размер ущерба пока не установлен. В августе сход оползня на горном курорте Шови в Рача унес жизни 32 человек. Поиски одного пропавшего продолжаются до сих пор. Стихийное бедствие уничтожило практически все туристические объекты, была повреждена дорога на подъезде к Шови и смыты мосты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, гурия, рача, шови
Ситуация в пострадавших от стихии селах Гурии – последние данные
13:20 17.09.2023 (обновлено: 13:35 17.09.2023)
В результате стихийного бедствия в Гурии погибли трое человек, двое из них – подростки
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Более 1 400 семей, пострадавших от стихийного бедствия в селах Ланчхутского и Озургетского районов Гурии, получили гуманитарную помощь, более 500 семей перевезены в безопасное место, сообщил губернатор Гурии Георгий Урушадзе в эфире телекомпании "Имеди".
В ночь на 8 сентября после ливневых дождей в Гурии вышли из берегов реки, сошли оползни, повредив дома, мосты и подъездные дороги к селам. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, среди которых двое подростков. Власти Грузии уже приняли решение выплатить семьям по 20 тысяч за каждого погибшего (около 7,8 тысячи долларов).
"Проводятся работы по очистке дорог. Более 1 400 семей получили гуманитарную помощь, 520 семей перевезены в безопасное место, 256 человек размещены в гостиницах. Конечно же, затраты за гостиницы полностью покроет государcтво", – заявил Урушадзе.
По его словам, во всех пострадавших селах восстановлено водоснабжение и подача электроэнергии. Без газа на данном этапе остаются 120 абонентов. Газораспределительная компания Socar Georgia ведет активные работы по устранению повреждений.
Как ранее заявил глава Минфина Грузии, власти из бюджета выделят 20 миллионов лари на ликвидацию последствий масштабных природных катастроф в регионах Рача и Гурия.
Масштабные оползни и селевые потоки, а также разлив рек в регионах Рача и Гурия в августе и сентябре, по предварительной оценке, нанесли ущерб на сотни тысяч лари. Точный размер ущерба пока не установлен.
В августе сход оползня на горном курорте Шови в Рача унес жизни 32 человек. Поиски одного пропавшего продолжаются до сих пор. Стихийное бедствие уничтожило практически все туристические объекты, была повреждена дорога на подъезде к Шови и смыты мосты.