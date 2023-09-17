https://sputnik-georgia.ru/20230917/skolko-v-gruzii-stantsiy-rannego-preduprezhdeniya-prirodnykh-katastrof--282113864.html

Сколько в Грузии станций раннего предупреждения природных катастроф?

Сколько в Грузии станций раннего предупреждения природных катастроф?

Уже установлено 30 метеорологических, 20 агрометеорологических и одна гидрологическая станция 17.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-17T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. В регионах Грузии, по данным на 1 августа этого года, установлена 51 станция раннего предупреждения катастроф, говорится в информации Минприроды Грузии, предоставленной по запросу депутатов. Станции раннего предупреждения катастроф собирают данные об изменениях в ареале наблюдения и позволяют спрогнозировать опасные процессы в случае их медленного развития. По данным министерства, уже установлено 30 метеорологических, 20 агрометеорологических и одна гидрологическая станция. Всего же до конца первого квартала 2024 года планируется разместить 150 станций. Как прогнозировать землетрясения? Ученый рассказал о новых возможностях>> Основная часть станций раннего предупреждения расположена в горах регионов Рача и Сванети, также станции есть в Самегрело, Самцхе-Джавахети, на побережье Черного моря, в Кахети, Имерети, в горной Аджарии и Гурии. В 2018 году в Грузии стартовала масштабная семилетняя программа, направленная на сокращение рисков катастроф, вызванных изменением климата. Запустило ее правительство Грузии совместно с Программой развития ООН (UNDP) при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда (GCF) и правительств Швеции и Швейцарии. Бюджет проекта, который включает в том числе создание системы раннего предупреждения, составляет 74 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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