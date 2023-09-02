https://sputnik-georgia.ru/20230902/kak-prognozirovat-zemletryaseniya-uchenyy-rasskazal-o-novykh-vozmozhnostyakh-281886316.html

Как прогнозировать землетрясения? Ученый рассказал о новых возможностях

Как прогнозировать землетрясения? Ученый рассказал о новых возможностях

Ученый: "Ни одна страна не может спрогнозировать землетрясение за несколько дней" 02.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-02T17:02+0400

2023-09-02T17:02+0400

2023-09-02T17:02+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Пока ни одна страна в мире не располагает технологиями, с помощью которых возможно за несколько дней спрогнозировать разрушительное землетрясение.Как заявил кандидат технических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) Геннадий Нигметов, на сегодняшний день землетрясение невозможно спрогнозировать, несмотря на имеющиеся более чем 600 предвестников подземных толчков.Нигметов отметил, что в настоящее время можно с высокой долей вероятности прогнозировать сейсмические события в среднесрочной (от нескольких месяцев) и в долгосрочной (от года и более) перспективе и только в стабильно сейсмоопасных районах планеты.Собеседник агентства подчеркнул, что все же известно несколько случаев краткосрочного прогноза сильных землетрясений. Одно из них с магнитудой более 7 баллов произошло в 1975 году на северо-востоке Китая, где был объявлен краткосрочный прогноз, а людей заблаговременно вывели из зданий и поселили в палатках. По приблизительным подсчётам, это позволило более чем в пять раз сократить количество пострадавших.Стихийные бедствия в Грузии – самые масштабные катастрофы>>Нигметов добавил, что первоначально этот краткосрочный прогноз был поставлен под сомнение. Решение об эвакуации подтвердили различные предвестники, которые предшествовали землетрясению – необычное поведение животных, изменение уровней воды в колодцах, зафиксированные выбросы газа радона и другие.Он добавил, что в своих исследованиях вместе с коллегами изучает и использует, к примеру, данные о таких предвестниках, как портрет облачности, получаемый с космических снимков, резкое 12-часовое падение атмосферного давления и изменение уровня вод.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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