https://sputnik-georgia.ru/20230917/talakhadze-blizok-k-novomu-rekordu---tyazheloatlet-gotovitsya-k-vystupleniyu-na-chm-v-er-riyade-282326087.html
Талахадзе близок к новому рекорду – тяжелоатлет готовится к выступлению на ЧМ в Эр-Рияде
Талахадзе близок к новому рекорду – тяжелоатлет готовится к выступлению на ЧМ в Эр-Рияде
В копилке грузинского богатыря шесть побед подряд на чемпионате мира 17.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-17T09:40+0400
2023-09-17T09:40+0400
2023-09-17T10:53+0400
спорт
грузия
новости
саудовская аравия
лаша талахадзе
нино салуквадзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/05/252511076_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_8a0439a3ab73eb01dc3419b4a2f55489.jpg
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Грузинский тяжеловес, двукратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе (+109 кг) в случае победы на чемпионате мира в Саудовской Аравии станет первым спортсменом в истории грузинского спорта, который семь раз подряд выигрывал золото мирового первенства. Чемпионат мира по тяжелой атлетике проходит с 4 по 17 сентября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Грузинские тяжелоатлеты под руководством главного тренера Георгия Асанидзе борются не только за медали, но и за лицензионные очки для Олимпийских игр в Париже. Всего в Эр-Рияд отправились 11 спортсменов из Грузии. Выступление грузинского тяжелоатлета на ЧМ начнется 17 сентября с 17:30 (тбс).Национальная гордость – топ-5 лучших грузинских спортсменов XXI века>>В истории современного грузинского спорта, кроме Талахадзе шесть золотых медалей чемпионата мира завоевала стрелок Нино Салуквадзе, причем пять из них - в командных соревнованиях. Что касается истории мировой тяжелой атлетики, то в случае успеха Лаша Талахадзе станет вторым тяжелоатлетом после советского спортсмена Василия Алексеева, который семь раз подряд выигрывал чемпионат мира. С победой Лаши Талахадзе тяжелая атлетика станет третьим видом спорта по количеству завоеванных золотых медалей в истории Грузии после вольной и греко-римской борьбы по количеству золотых медалей.В апреле Талахадзе выиграл седьмое золото чемпионата Европы в Ереване. А вот чемпионат мира в шестой раз подряд он выиграл в столице Колумбии Боготе в декабре 2022 года. Богатырь из Грузии в рывке поднял 215 килограммов, в толчке – 251 килограмм, набрав в сумме 466 килограммов.В декабре 2021 года на чемпионате мира по тяжелой атлетике, проходившем в Ташкенте Талахадзе установил три мировых рекорда в рывке (225 кг), в толчке (267 кг) и по сумме двуеборья (492 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
саудовская аравия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/05/252511076_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6325ec7d7e944b89d45a71d439f2da42.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, саудовская аравия, лаша талахадзе, нино салуквадзе
спорт, грузия, новости, саудовская аравия, лаша талахадзе, нино салуквадзе
Талахадзе близок к новому рекорду – тяжелоатлет готовится к выступлению на ЧМ в Эр-Рияде
09:40 17.09.2023 (обновлено: 10:53 17.09.2023)
В копилке грузинского богатыря шесть побед подряд на чемпионате мира
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Грузинский тяжеловес, двукратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе (+109 кг) в случае победы на чемпионате мира в Саудовской Аравии станет первым спортсменом в истории грузинского спорта, который семь раз подряд выигрывал золото мирового первенства.
Чемпионат мира по тяжелой атлетике проходит с 4 по 17 сентября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Грузинские тяжелоатлеты под руководством главного тренера Георгия Асанидзе борются не только за медали, но и за лицензионные очки для Олимпийских игр в Париже. Всего в Эр-Рияд отправились 11 спортсменов из Грузии.
Выступление грузинского тяжелоатлета на ЧМ начнется 17 сентября с 17:30 (тбс).
В истории современного грузинского спорта, кроме Талахадзе шесть золотых медалей чемпионата мира завоевала стрелок Нино Салуквадзе, причем пять из них - в командных соревнованиях.
Что касается истории мировой тяжелой атлетики, то в случае успеха Лаша Талахадзе станет вторым тяжелоатлетом после советского спортсмена Василия Алексеева, который семь раз подряд выигрывал чемпионат мира.
С победой Лаши Талахадзе тяжелая атлетика станет третьим видом спорта по количеству завоеванных золотых медалей в истории Грузии после вольной и греко-римской борьбы по количеству золотых медалей.
В апреле Талахадзе выиграл седьмое золото чемпионата Европы в Ереване. А вот чемпионат мира в шестой раз подряд он выиграл в столице Колумбии Боготе в декабре 2022 года. Богатырь из Грузии в рывке поднял 215 килограммов, в толчке – 251 килограмм, набрав в сумме 466 килограммов.
В декабре 2021 года на чемпионате мира по тяжелой атлетике, проходившем в Ташкенте Талахадзе установил три мировых рекорда в рывке (225 кг), в толчке (267 кг) и по сумме двуеборья (492 кг).