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Чем удивит Китай жителей Грузии – в Тбилиси пройдет выставка китайской продукции
Чем удивит Китай жителей Грузии – в Тбилиси пройдет выставка китайской продукции
В выставке будут представлены около 100 компаний, которые занимаются как стройматериалами, так и бытовыми товарами 18.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-18T11:20+0400
2023-09-18T11:20+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Крупнейшая выставка-продажа китайской продукции World Trade Expo Georgia 2023 пройдет в Тбилиси 23-25 сентября в выставочном центре EXPOGEORGIA, сообщают организаторы. На мероприятии будут представлены около 100 компаний, предлагающих новые возможности для бизнеса и качественную продукцию из Китая. Мероприятие объединяет восемь основных секторов: Для посещения выставки можно заранее зарегистрироваться по ссылке. Посещение мероприятия бесплатное. Часы работы: 11:00 - 18:00. Адрес: проспект Церетели, 128. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, китай, expogeorgia
грузия, новости, экономика, китай, expogeorgia
Чем удивит Китай жителей Грузии – в Тбилиси пройдет выставка китайской продукции
В выставке будут представлены около 100 компаний, которые занимаются как стройматериалами, так и бытовыми товарами
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Крупнейшая выставка-продажа китайской продукции World Trade Expo Georgia 2023 пройдет в Тбилиси 23-25 сентября в выставочном центре EXPOGEORGIA, сообщают организаторы.
На мероприятии будут представлены около 100 компаний, предлагающих новые возможности для бизнеса и качественную продукцию из Китая.
Мероприятие объединяет восемь основных секторов:
cтроительные материалы и оборудование
технологии сельскохозяйственного орошения
промышленное оборудование и солнечные панели
средства для охраны труда.
Для посещения выставки можно заранее зарегистрироваться по ссылке
. Посещение мероприятия бесплатное. Часы работы: 11:00 - 18:00. Адрес: проспект Церетели, 128.
В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.