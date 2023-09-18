https://sputnik-georgia.ru/20230918/festival-khleba-proydet-v-botanicheskom-sadu-v-tbilisi-282337789.html

Фестиваль хлеба пройдет в Ботаническом саду в Тбилиси

Фестиваль хлеба пройдет в Ботаническом саду в Тбилиси

Гостей мероприятия ждет насыщенная программа с дегустациями и розыгрышами 18.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-18T10:00+0400

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тбилиси

тбилисский ботанический сад

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Традиционный фестиваль хлеба пройдет в Национальном ботаническом саду в Тбилиси 23 и 24 сентября, сообщают организаторы мероприятия. На фестивале у посетителей будет возможность попробовать разные виды грузинского хлеба, побывать на мастер-классе по выпечке месхетинской кады, замесе теста и выпечке сдобы в дровяной печи (тоне), а также поучаствовать в тематических розыгрышах. Кроме того, в специально отведенном помещении для посетителей будут организованы мастер-классы по выпечке хлеба. В течение двух дней посетители увидят познавательные иллюстрации о распространении грузинских эндемичных видов пшеницы. О музыкальном оформлении мероприятия позаботятся музыкант Георгий Цхададзе и его группа. Откроет фестиваль фольклорный ансамбль. Фольклорный фестиваль соберет в Грузии ансамбли из разных стран>>На фестивале будет и винный уголок, который представит Гильдия грузинских вин. Здесь желающие познакомятся с историей грузинского вина и продегустируют разные сорта напитка. На мероприятии также можно будет увидеть грузинскую традиционную тематическую одежду, а также исторические фотографии, на которых будут представлены интересные факты, связанные с хлебом. В этом году четвертый по счету фестиваль будет посвящен одному из его основоположников Гие Габричидзе. Бесплатно посетить Ботанический сада и посетить фестиваль могут лица со статусом социально незащищенных и дети дошкольного возраста. Грузинская пшеница имеет древнюю историю. Самые старые зерна пшеницы, обнаруженные на территории Грузии, датируются VI-IV тысячелетиями до нашей эры. Научно подтверждено, что пять из 20 известных миру видов пшеницы происходят из Грузии. Всего в Грузии растут 14 видов пшеницы 150 разновидностей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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