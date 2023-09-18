https://sputnik-georgia.ru/20230918/grad-unichtozhil-urozhay-v-kakheti---na-vostoke-gruzii-boryutsya-s-posledstviyami--nepogody-282340621.html

Град уничтожил урожай в Кахети – на востоке Грузии борются с последствиями непогоды

Град уничтожил урожай в Кахети – на востоке Грузии борются с последствиями непогоды

Град продолжался приблизительно около получаса 18.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-18T10:40+0400

2023-09-18T10:40+0400

2023-09-18T10:58+0400

грузия

новости

погода

кахети

кварели

телави

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23588/53/235885319_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_737be3da2390fa0762678539878d4999.jpg

ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Град, обрушившийся на Кварельский, Телавский и Лагодехскиий районы (регион Кахети), уничтожил часть урожая, а жители до сих пор остаются без электричества, сообщает телекомпания "Рустави 2". Сильный град в Кахети продолжался около получаса в воскресенье, 17 сентября. Стихия затронула около 10 сел в Кварели, Телави и Лагодехи. Особенно пострадали села Шилда, Энисели, Греми, Сабуе и Алмати. Депутат призвала фермеров Грузии активней страховать виноградники>>Виноградники, сады и сельскохозяйственные угодья, уже подготовленные фермерами к сбору урожая, были уничтожены. Кроме того, сильный град повредил крыши жилых домов и автомобилей.По его словам, его семья потеряла до 20 тонн винограда. Как рассказал мэр Кварели Гиви Зауташвили, на данном этапе ведутся работы по очистке дорог. По словам представителей местной власти, соответствующие службы работали в зоне стихийного бедствия до позднего вечера.В разгар сбора урожая, 3 сентября, в Кахети сильный град и ветер повредили различные сельскохозяйственные культуры, в том числе виноградники в районах Кварели, Телави, Ахмета и Гурджаани. Местные власти подсчитывают убытки.По предварительным данным, от града пострадала территория площадью более 3,5 тысячи гектаров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

кварели

телави

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, погода, кахети, кварели, телави