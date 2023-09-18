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Град уничтожил урожай в Кахети – на востоке Грузии борются с последствиями непогоды
Град уничтожил урожай в Кахети – на востоке Грузии борются с последствиями непогоды
Град продолжался приблизительно около получаса 18.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-18T10:40+0400
2023-09-18T10:40+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Град, обрушившийся на Кварельский, Телавский и Лагодехскиий районы (регион Кахети), уничтожил часть урожая, а жители до сих пор остаются без электричества, сообщает телекомпания "Рустави 2". Сильный град в Кахети продолжался около получаса в воскресенье, 17 сентября. Стихия затронула около 10 сел в Кварели, Телави и Лагодехи. Особенно пострадали села Шилда, Энисели, Греми, Сабуе и Алмати. Депутат призвала фермеров Грузии активней страховать виноградники>>Виноградники, сады и сельскохозяйственные угодья, уже подготовленные фермерами к сбору урожая, были уничтожены. Кроме того, сильный град повредил крыши жилых домов и автомобилей.По его словам, его семья потеряла до 20 тонн винограда. Как рассказал мэр Кварели Гиви Зауташвили, на данном этапе ведутся работы по очистке дорог. По словам представителей местной власти, соответствующие службы работали в зоне стихийного бедствия до позднего вечера.В разгар сбора урожая, 3 сентября, в Кахети сильный град и ветер повредили различные сельскохозяйственные культуры, в том числе виноградники в районах Кварели, Телави, Ахмета и Гурджаани. Местные власти подсчитывают убытки.По предварительным данным, от града пострадала территория площадью более 3,5 тысячи гектаров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, кахети, кварели, телави
Град уничтожил урожай в Кахети – на востоке Грузии борются с последствиями непогоды
10:40 18.09.2023 (обновлено: 10:58 18.09.2023)
Град продолжался приблизительно около получаса
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Град, обрушившийся на Кварельский, Телавский и Лагодехскиий районы (регион Кахети), уничтожил часть урожая, а жители до сих пор остаются без электричества, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Сильный град в Кахети продолжался около получаса в воскресенье, 17 сентября. Стихия затронула около 10 сел в Кварели, Телави и Лагодехи. Особенно пострадали села Шилда, Энисели, Греми, Сабуе и Алмати.
Виноградники, сады и сельскохозяйственные угодья, уже подготовленные фермерами к сбору урожая, были уничтожены. Кроме того, сильный град повредил крыши жилых домов и автомобилей.
"Больше получаса продолжался град. Протекли крыши отремонтированных домов, в дома вошла вода. В Греми только у 10% собран виноград, у остальных ни у кого не собран, все сравнялось с землей", – рассказал житель пострадавшего от града села Греми Леван Бердзимашвили.
По его словам, его семья потеряла до 20 тонн винограда.
Как рассказал мэр Кварели Гиви Зауташвили, на данном этапе ведутся работы по очистке дорог.
"Обильные осадки и град нанесли ущерб нескольким селам Кварельского района... Мы очищаем дороги своими силами и при помощи спасателей, ведется подсчет ущерба", – сказал Зауташвили.
По словам представителей местной власти, соответствующие службы работали в зоне стихийного бедствия до позднего вечера.
В разгар сбора урожая, 3 сентября, в Кахети сильный град и ветер повредили различные сельскохозяйственные культуры, в том числе виноградники в районах Кварели, Телави, Ахмета и Гурджаани. Местные власти подсчитывают убытки.
По предварительным данным, от града пострадала территория площадью более 3,5 тысячи гектаров.