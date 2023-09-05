https://sputnik-georgia.ru/20230905/deputat-prizvala-fermerov-gruzii-aktivney-strakhovat-vinogradniki-281963713.html

Депутат призвала фермеров Грузии активней страховать виноградники

Депутат призвала фермеров Грузии активней страховать виноградники

Государство финансирует 70% от общей стоимости страхования виноградников 05.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-05T18:10+0400

2023-09-05T18:10+0400

2023-09-05T18:10+0400

новости

экономика

кахети

виноград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24157/88/241578839_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_6ca77185f8f0bced30afeaa8a39e3583.jpg

ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Агрострахование значительно снизит ущерб, нанесенный стихийными бедствиями, поэтому виноградарям следует активнее страховать свои виноградники, заявила председатель парламентского комитета по аграрным вопросам Нино Цилосани на пленарном заседании в парламенте. Государственная программа агрострахования предлагает фермерам застраховать свой урожай от града, наводнений, ураганов, осенних заморозков по льготной цене. При этом фермеры платят лишь 30% от общей стоимости страховки. По данным на 2023 год, в Кахетии агрострахованием воспользовались 4 809 бенефициаров, застраховано 8,4 тысячи гектаров. Всего государственное софинансирование составило 7 187 530 лари. Как пояснила Цилосани, страховка белого винограда обходится в 255 лари, а красного – до 500 лари, а ущерб на один гектар может составить от 5 до 15 тысяч лари. Как проходит процесс сдачи поврежденного из-за непогоды винограда в Кахети?>>По ее словам, агрострахование и другие современные технологии, такие как защитные сетки для виноградников, должны активно использоваться, поскольку невозможно защитить сельское хозяйство от стихийных бедствий. Депутат отметила, что, несмотря на изменения климата, природные явления и их катастрофические последствия, текущие вызовы в регионе и другие трудности, наблюдается значительный прогресс в направлении виноградарства и виноделия. В разгар сбора урожая, ртвели, 3 сентября в Кахети сильный град и ветер повредили различные сельскохозяйственные культуры, в том числе виноградники, в районах Кварели, Телави, Ахмета и Гурджаани. Местные власти подсчитывают убытки. По предварительным данным, от града пострадала территория площадью более 3,5 тысячи гектаров. Процесс сдачи поврежденного в результате непогоды винограда на госпредприятие проходит беспрепятственно. Фермеры в Грузии смогут реализовать весь урожай винограда, в том числе негодный – премьер>>По состоянию на 5 сентября государственным винодельческим предприятием ООО "Компания по управлению урожаем" переработано 1050 тонн поврежденного винограда. Госпредприятие принимает побитый градом виноград за 0,9 лари за килограмм. Сдача собранного винограда в настоящее время происходит на пяти локациях: Телави (две локации), Сигнаги, Кварели и Гурджаани. Детали программы Программа успешно работает с 2014 года и постоянно совершенствуется. Изменения в программе агрострахования помогут увеличить площадь застрахованных виноградников, так как страхование стало более доступным для виноградарей из-за возросшего участия государства. Агрострахование в равной степени доступно для всех фермеров и лиц, заинтересованных в агробизнесе. В рамках программы страховой полис покрывает такие страховые риски, как град, наводнение, буря и осенние заморозки (только для цитрусовых культур) – с 1 сентября по 30 ноября включительно. Град в Кахети – фермеров призвали активнее страховать виноградники>>Все фермеры, участвующие в программе, получают 70% софинансирования на все культуры, предусмотренные программой, включая лозу. В рамках программы бенефициар может застраховать до 10 га земли, а в случае зерновых культур – 50 га. При этом одновременно можно застраховать как зерновые, так и другие культуры. В период с 2014 года по 31 марта 2023 года страховыми компаниями оформлено более 150,7 тысячи полисов на 65 тысяч бенефициаров, застраховано более 140 тысяч га земель. Сумма возмещенного ущерба составляет более 67 миллионов лари (25,6 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, экономика, кахети, виноград