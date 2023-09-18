https://sputnik-georgia.ru/20230918/nazvana-data-vystupleniya-premera-gruzii-na-sessii-ga-oon-v-nyu-yorke-282349745.html
Названа дата выступления премьера Грузии на сессии ГА ООН в Нью-Йорке
Названа дата выступления премьера Грузии на сессии ГА ООН в Нью-Йорке
На полях Генассамблеи ООН глава правительства уже встретился с президентом Турции 18.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-18T12:45+0400
2023-09-18T12:45+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступит с речью на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в пятницу, 22 сентября, сообщили в пресс-службе правительства. Премьер Гарибашвили вместе с делегацией отправился в США 16 сентября. В рамках визита Гарибашвили также проведет двусторонние встречи на высоком уровне. Глава правительства уже встретился с президентом Турции Эрдоганом. Премьер Грузии встретился с Эрдоганом на полях Генассамблеи ООН – что обсудили стороны>>На встрече стороны обсудили вопросы региональной безопасности, а также результаты стратегического партнерства между двумя странами и новые перспективы сотрудничества в будущем. Как отметил Ираклий Гарибашвили, Грузия и Турция достигли значительного прогресса в сотрудничестве, что нашло отражение как в экономическом, так и в политическом измерениях. Официальное открытие 78-й сессий Генассамблеи ООН состоялось 5 сентября, однако основные мероприятия сессии ГА ООН начнутся 19 сентября, когда откроется неделя высокого уровня с участием глав стран и правительств, министров иностранных дел со всего мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, оон, нью-йорк, турция, сша
Названа дата выступления премьера Грузии на сессии ГА ООН в Нью-Йорке
12:45 18.09.2023 (обновлено: 13:05 18.09.2023)
На полях Генассамблеи ООН глава правительства уже встретился с президентом Турции
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступит с речью на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в пятницу, 22 сентября, сообщили в пресс-службе правительства.
Премьер Гарибашвили вместе с делегацией отправился в США 16 сентября. В рамках визита Гарибашвили также проведет двусторонние встречи на высоком уровне. Глава правительства уже встретился с президентом Турции Эрдоганом.
На встрече стороны обсудили вопросы региональной безопасности, а также результаты стратегического партнерства между двумя странами и новые перспективы сотрудничества в будущем.
Как отметил Ираклий Гарибашвили, Грузия и Турция достигли значительного прогресса в сотрудничестве, что нашло отражение как в экономическом, так и в политическом измерениях.
Официальное открытие 78-й сессий Генассамблеи ООН состоялось 5 сентября, однако основные мероприятия сессии ГА ООН начнутся 19 сентября, когда откроется неделя высокого уровня с участием глав стран и правительств, министров иностранных дел со всего мира.