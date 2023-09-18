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Премьер Грузии встретился с Эрдоганом на полях Генассамблеи ООН - что обсудили стороны

Премьер Грузии встретился с Эрдоганом на полях Генассамблеи ООН - что обсудили стороны

Среди тем, которые обсуждали лидеры двух стран - региональная безопасность и экономическое сотрудничество 18.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-18T07:00+0400

2023-09-18T07:00+0400

2023-09-18T07:00+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщили в пресс-службе администрации правительства.На 78-й сессии Генассамблеи ООН глава грузинского правительства выступит с речью, кроме того, в рамках визита Гарибашвили также проведет двусторонние встречи на высоком уровне.На встрече с президентом Турции обсуждались вопросы региональной безопасности, а также результаты стратегического партнерства между двумя странами и новые перспективы сотрудничества в будущем.Как отметил Ираклий Гарибашвили, Грузия и Турция достигли значительного прогресса в сотрудничестве, что нашло отражение как в экономическом, так и в политическом измерениях. Генсек Совбеза Турции провел встречи с руководством Грузии – что обсудили стороны>>Существующие региональные проекты являются наглядным примером эффективного стратегического сотрудничества, устойчивого развития и надежного партнерства между Грузией и Турцией, которое принесет больше экономической независимости, безопасности и стабильности обеим странам, отметил премьер.Стороны также обсудили обстановку в области безопасности в регионе. Ираклий Гарибашвили подчеркнул важность урегулирования вопросов путем мирных переговоров. Глава правительства поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за его решительную поддержку суверенитета, территориальной целостности Грузии, а также европейской и североатлантической интеграции.Официальное открытие 78-й сессий Генассамблеи ООН состоялось 5 сентября, однако основные мероприятия сессии ГА ООН начнутся 19 сентября, когда откроется неделя высокого уровня с участием глав стран и правительств, министров иностранных дел со всего мира.Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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