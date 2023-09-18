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Евромайдан, взрыв и бесцельная стрельба – как планируют организовать госпереворот в Грузии
Евромайдан, взрыв и бесцельная стрельба – как планируют организовать госпереворот в Грузии
Госпереворот запланирован на октябрь-декабрь 2023 года – период, когда Грузия ждет решения ЕС о предоставление статуса страны-кандидата 18.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-18T12:18+0400
2023-09-18T12:18+0400
2023-09-18T12:43+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Большая группа военных грузинского происхождения, участвующих в конфликте на Украине и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованной стороны, подготовка которой ведется вблизи польско-украинской госграницы, будет использована для организации гражданских беспорядков в Грузии с целью госпереворота, говорится в заявлении Службы госбезопасности Грузии. Одним из авторов плана является замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, сообщили в СГБ. Отмечается, что гражданские беспорядки в Грузии планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должны быть опубликованы промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчеты Евросоюза о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.Окружение Саакашвили готовит госпереворот в Грузии - Служба госбезопасности>>Для подготовки молодежных групп с целью их использования для революционного сценария используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор", сообщили в СГБ.Указанные лица рассматривают несколько сценариев развития событий, среди которых создание т. н. "палаточного городка", возведение баррикад вблизи центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, занятие и баррикадирование правительственных зданий, а также другие противоправные действия, содержащие элементы серьезной провокации. Кроме того известно, что на территории т. н. "палаточного городка" на месте, где пройдут митинги, организованные Лорткипанидзе и Батуриным, в заранее выбранной палатке будет заложено взрывное устройство, которое организаторы преступной деятельности намерены взорвать. Как отмечают в СГБ, упомянутые провокации организаторами запланированы не впервые против Грузии, хотя в прошлом они были предотвращены благодаря эффективному и превентивному реагированию сотрудников правоохранительных органов. Для нейтрализации указанных рисков Служба госбезопасности реализует и будет реализовывать все необходимые превентивные меры во взаимодействии с другими компетентными органами, отметили в ведомстве. Кроме того, с целью получения дополнительной оперативной информации СГБ обращается в соответствующие ведомства стран-партнеров по указанному вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, сгб, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, сгб, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз
Евромайдан, взрыв и бесцельная стрельба – как планируют организовать госпереворот в Грузии
12:18 18.09.2023 (обновлено: 12:43 18.09.2023)
Госпереворот запланирован на октябрь-декабрь 2023 года – период, когда Грузия ждет решения ЕС о предоставление статуса страны-кандидата
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Большая группа военных грузинского происхождения, участвующих в конфликте на Украине и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованной стороны, подготовка которой ведется вблизи польско-украинской госграницы, будет использована для организации гражданских беспорядков в Грузии с целью госпереворота, говорится в заявлении Службы госбезопасности Грузии.
Одним из авторов плана является замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, сообщили в СГБ. Отмечается, что гражданские беспорядки в Грузии планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должны быть опубликованы промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчеты Евросоюза о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.
Для подготовки молодежных групп с целью их использования для революционного сценария используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор", сообщили в СГБ.
"Именно эти организации принимали активное участие в революционных процессах, развернувшихся в Сербии в прошлом, и, соответственно, регулярно используются в разных странах для обучения молодежи и вовлечения ее в деструктивные процессы", – говорится в сообщении.
Указанные лица рассматривают несколько сценариев развития событий, среди которых создание т. н. "палаточного городка", возведение баррикад вблизи центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, занятие и баррикадирование правительственных зданий, а также другие противоправные действия, содержащие элементы серьезной провокации.
"В частности, доподлинно известно, что организаторы рассматривают возможность реализации в Грузии сценария, аналогичного "Евромайдану", прошедшему на Украине в 2014 году", – отмечено в сообщении.
Кроме того известно, что на территории т. н. "палаточного городка" на месте, где пройдут митинги, организованные Лорткипанидзе и Батуриным, в заранее выбранной палатке будет заложено взрывное устройство, которое организаторы преступной деятельности намерены взорвать.
"Это, по их преступному замыслу, должно повлечь жертвы среди мирного населения, участвующего в протестах, и среди представителей правоохранительных органов. В случае осуществления теракта деструктивные силы надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния", – говорится в заявлении СГБ.
Как отмечают в СГБ, упомянутые провокации организаторами запланированы не впервые против Грузии, хотя в прошлом они были предотвращены благодаря эффективному и превентивному реагированию сотрудников правоохранительных органов.
"Учитывая вызовы нынешней сложной геополитической ситуации, в отличие от предыдущих случаев, нынешний план представляет собой гораздо более высокий фактор риска, который угрожает безопасности страны, а также жизни, благополучию и здоровью рядового населения Грузии", – говорится в заявлении.
Для нейтрализации указанных рисков Служба госбезопасности реализует и будет реализовывать все необходимые превентивные меры во взаимодействии с другими компетентными органами, отметили в ведомстве.
Кроме того, с целью получения дополнительной оперативной информации СГБ обращается в соответствующие ведомства стран-партнеров по указанному вопросу.