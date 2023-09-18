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Получение гражданства Грузии упрощается – законопроект рассматривают в парламенте

Получение гражданства Грузии упрощается – законопроект рассматривают в парламенте

Для получения гражданства сохраняется требование знания грузинского языка, истории и законодательства для получения гражданства Грузии 18.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Парламентский комитет по юридическим вопросам в первом чтении рассмотрел поправки к закону "О гражданстве", согласно которым процедурно упрощаются вопросы по получению гражданства, сообщает пресс-служба парламента. Согласно законопроекту, лицо без гражданства, в отличие от других иностранцев, получит грузинское гражданство в обычном порядке, прожив на законных основаниях в Грузии пять, а не десять лет, как сейчас. По его словам, этот законопроект затронет более 500 человек, более 300 из которых родились в Грузии и являются уязвимой категорией. Для получения гражданства сохраняется требование знания грузинского языка, истории и законодательства для получения гражданства Грузии. Однако после принятия поправок желающие получить грузинское гражданство смогут подтвердить свои знания до подачи заявления через Агентство государственных сервисов, в диппредставительстве или в консульском учреждении Грузии. Результаты этой проверки будут действительны в течение года и будут подаваться вместе с документами для получения гражданства. Как упрощается получение гражданства Грузии – что написано в законопроекте >>Автором законопроекта является Министерство юстиции Грузии, а инициатором – правительство Грузии. Поправки вступят в силу после принятия в трех чтениях и подписания президентом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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