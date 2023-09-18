https://sputnik-georgia.ru/20230918/postradavshie-ot-grada-zhiteli-kakheti-poluchat-kompensatsiyu-ot-gosudarstva-282350757.html

Пострадавшие от града жители Кахети получат компенсацию от государства

Пострадавшие от града жители Кахети получат компенсацию от государства

Град в некоторых районах Кахети длился около получаса, в результате чего пострадали дома и урожай местных жителей 18.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-18T12:59+0400

2023-09-18T12:59+0400

2023-09-18T13:18+0400

грузия

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кахети

кварели

ираклий гарибашвили

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

непогода в грузии

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили распорядился выплатить компенсации жителям Кахети, пострадавшим от стихийного бедствия, после подсчета ущерба, говорится в сообщении администрация правительства. Сильный град в Кахети в воскресенье, 17 сентября, продолжался около получаса. Непогода затронула около 10 сел Кварельского, Телавского и Лагодехского районов. Град и сильный ветер уничтожили урожай, повреждены крыши домов, легковые автомобили. Часть населения осталась без электричества. Наибольший щерб град нанес жителям Кварельского района, где повреждены крыши жилых домов, часть сельскохозяйственных угодий, автомобили. Особенно пострадали села Шилда, Энисели, Греми, Сабуе и Алмати.Град уничтожил урожай в Кахети – на востоке Грузии борются с последствиями непогоды>>Сильный ветер повалил деревья на дорогах. Всю ночь в эпицентре стихийного бедствия работали спасатели Службы по управлению чрезвычайным ситуациям МВД и представители местных властей. Были проведены работы по очистке дорог. Стихия также существенно затронула села Телавского района – Пшавели, Напареули и Лалискури. Сильный град обрушился на села Кахети уже второй раз с начала месяца. В разгар сбора урожая, 3 сентября, в Кахети сильный град и ветер повредили различные сельскохозяйственные культуры, в том числе виноградники в районах Кварели, Телави, Ахмета и Гурджаани. По предварительным данным, от града пострадала территория площадью более 3,5 тысячи гектаров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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