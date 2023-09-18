https://sputnik-georgia.ru/20230918/postradavshie-ot-grada-zhiteli-kakheti-poluchat-kompensatsiyu-ot-gosudarstva-282350757.html
Пострадавшие от града жители Кахети получат компенсацию от государства
Пострадавшие от града жители Кахети получат компенсацию от государства
Град в некоторых районах Кахети длился около получаса, в результате чего пострадали дома и урожай местных жителей 18.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-18T12:59+0400
2023-09-18T12:59+0400
2023-09-18T13:18+0400
грузия
новости
общество
кахети
кварели
ираклий гарибашвили
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
непогода в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1c/251295753_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f91dd0b78eadb1e5f3e37ffc960e0b5.jpg
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили распорядился выплатить компенсации жителям Кахети, пострадавшим от стихийного бедствия, после подсчета ущерба, говорится в сообщении администрация правительства. Сильный град в Кахети в воскресенье, 17 сентября, продолжался около получаса. Непогода затронула около 10 сел Кварельского, Телавского и Лагодехского районов. Град и сильный ветер уничтожили урожай, повреждены крыши домов, легковые автомобили. Часть населения осталась без электричества. Наибольший щерб град нанес жителям Кварельского района, где повреждены крыши жилых домов, часть сельскохозяйственных угодий, автомобили. Особенно пострадали села Шилда, Энисели, Греми, Сабуе и Алмати.Град уничтожил урожай в Кахети – на востоке Грузии борются с последствиями непогоды>>Сильный ветер повалил деревья на дорогах. Всю ночь в эпицентре стихийного бедствия работали спасатели Службы по управлению чрезвычайным ситуациям МВД и представители местных властей. Были проведены работы по очистке дорог. Стихия также существенно затронула села Телавского района – Пшавели, Напареули и Лалискури. Сильный град обрушился на села Кахети уже второй раз с начала месяца. В разгар сбора урожая, 3 сентября, в Кахети сильный град и ветер повредили различные сельскохозяйственные культуры, в том числе виноградники в районах Кварели, Телави, Ахмета и Гурджаани. По предварительным данным, от града пострадала территория площадью более 3,5 тысячи гектаров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
кахети
кварели
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1c/251295753_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_19664203bdf916341ba100e4d40f2774.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, кахети, кварели, ираклий гарибашвили, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, непогода в грузии
грузия, новости, общество, кахети, кварели, ираклий гарибашвили, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, непогода в грузии
Пострадавшие от града жители Кахети получат компенсацию от государства
12:59 18.09.2023 (обновлено: 13:18 18.09.2023)
Град в некоторых районах Кахети длился около получаса, в результате чего пострадали дома и урожай местных жителей
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили распорядился выплатить компенсации жителям Кахети, пострадавшим от стихийного бедствия, после подсчета ущерба, говорится в сообщении администрация правительства.
Сильный град в Кахети в воскресенье, 17 сентября, продолжался около получаса. Непогода затронула около 10 сел Кварельского, Телавского и Лагодехского районов. Град и сильный ветер уничтожили урожай, повреждены крыши домов, легковые автомобили. Часть населения осталась без электричества.
"По поручению премьер-министра на месте мобилизованы все соответствующие ведомства. Представители указанных ведомств всю ночь работали на месте. Ущерб подсчитывается. После прохождения соответствующих процедур по решению премьер-министра будет возмещен ущерб пострадавшему населению. Мы находимся на связи с гражданами, и ни один житель не останется без внимания", – сказал губернатор Кахети Георгий Аладашвили.
Наибольший щерб град нанес жителям Кварельского района, где повреждены крыши жилых домов, часть сельскохозяйственных угодий, автомобили. Особенно пострадали села Шилда, Энисели, Греми, Сабуе и Алмати.
Сильный ветер повалил деревья на дорогах. Всю ночь в эпицентре стихийного бедствия работали спасатели Службы по управлению чрезвычайным ситуациям МВД и представители местных властей. Были проведены работы по очистке дорог.
Стихия также существенно затронула села Телавского района – Пшавели, Напареули и Лалискури.
Сильный град обрушился на села Кахети уже второй раз с начала месяца. В разгар сбора урожая, 3 сентября, в Кахети сильный град и ветер повредили различные сельскохозяйственные культуры, в том числе виноградники в районах Кварели, Телави, Ахмета и Гурджаани.
По предварительным данным, от града пострадала территория площадью более 3,5 тысячи гектаров.