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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 18 до 24 сентября
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 18 до 24 сентября
Температура воздуха в воскресенье днем поднимется до 30 градусов тепла 18.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-18T10:20+0400
2023-09-18T10:20+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Синоптики на текущей неделе в Тбилиси прогнозируют переменную облачность и кратковременные дожди. В понедельник, 18 сентября, в столице ожидается дождь. Днем максимальная температура воздуха зафиксируется на отметке 21 градус тепла. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градусов. Скорость ветра 2-6 м/с. Восход солнца будет в 06:42. Закат в Тбилиси будет в 19:06. Во вторник, 19 сентября, в Тбилиси днем сохранится облачная погода, ожидаются кратковременные осадки. Восход солнца будет в 06:44. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 19 градусов тепла. Скорость ветра 3-5 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:06. В среду, 20 сентября, в Тбилиси будет преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 06:45. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 21 градуса тепла. Скорость ветра 1-5 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:02. В четверг, 21 сентября, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Восход солнца будет в 06:47. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 13 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 23 градусов тепла. Скорость ветра 5-10 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:04. В пятницу, 22 сентября, в столице Грузии сохранится преимущественно ясная погода без осадков. Восход солнца будет в 06:40. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 17 градусов, а днем прогреется до 24 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:11. В субботу, 23 сентября, синоптики прогнозируют частично облачную погоду и слабый дождь. Восход солнца будет в 06:48. Минимальная температура воздуха ночью составит 17 градусов тепла, днем воздух прогреется до 25 градусов тепла. Скорость ветра 5-10 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:57. В воскресенье, 24 сентября, в столице Грузии ожидается преимущественно облачная погода и кратковременные осадки. Восход солнца будет в 06:42. Минимальная температура воздуха ночью составит 15 градусов, а днем поднимется максимум до 30 градусов тепла. Скорость ветра до 5 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:50.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси
погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 18 до 24 сентября
Температура воздуха в воскресенье днем поднимется до 30 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Синоптики на текущей неделе в Тбилиси прогнозируют переменную облачность и кратковременные дожди.
В понедельник, 18 сентября, в столице ожидается дождь. Днем максимальная температура воздуха зафиксируется на отметке 21 градус тепла. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градусов.
Восход солнца будет в 06:42. Закат в Тбилиси будет в 19:06.
Во вторник, 19 сентября, в Тбилиси днем сохранится облачная погода, ожидаются кратковременные осадки. Восход солнца будет в 06:44.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 19 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 19:06.
В среду, 20 сентября, в Тбилиси будет преимущественно ясная погода.
Восход солнца будет в 06:45.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 21 градуса тепла.
Закат в Тбилиси будет в 19:02.
В четверг, 21 сентября, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Восход солнца будет в 06:47.
Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 13 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 23 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 19:04.
В пятницу, 22 сентября, в столице Грузии сохранится преимущественно ясная погода без осадков. Восход солнца будет в 06:40.
Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 17 градусов, а днем прогреется до 24 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:11.
В субботу, 23 сентября, синоптики прогнозируют частично облачную погоду и слабый дождь. Восход солнца будет в 06:48.
Минимальная температура воздуха ночью составит 17 градусов тепла, днем воздух прогреется до 25 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 18:57.
В воскресенье, 24 сентября, в столице Грузии ожидается преимущественно облачная погода и кратковременные осадки. Восход солнца будет в 06:42.
Минимальная температура воздуха ночью составит 15 градусов, а днем поднимется максимум до 30 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 18:50.