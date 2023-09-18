https://sputnik-georgia.ru/20230918/vse-o-peripetiyakh-v-zakonodatelnom-organe--v-gruzii-zapustili-parlamentskiy-kanal-282392804.html
Все о перипетиях в законодательном органе – в Грузии запустили "Парламентский канал"
Все о перипетиях в законодательном органе – в Грузии запустили "Парламентский канал"
Общественный вещатель Грузии бесплатно обеспечит техническую поддержку функционирования "Парламентского канала" 18.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-18T19:39+0400
2023-09-18T19:39+0400
2023-09-18T19:47+0400
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парламент грузии
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шалва папуашвили
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Общественный вещатель Грузии и парламент оформили меморандум, который предусматривает сотрудничество сторон в запуске "Парламентского канала". Документ подписали председатель парламента Шалва Папуашвили и генеральный директор ОВГ Тинатин Бердзенишвили. Согласно меморандуму, с сегодняшнего дня будет обеспечено технико-технологическое обеспечение запуска и функционирования "Парламентского канала", а также начнется прямая трансляция парламентских мероприятий. Как отметил глава грузинского законодательного органа, прямой доступ к достоверной информации необходим демократическому обществу как воздух. По оценке Папуашвили, медиа-среда в Грузии сегодня свободнее, чем когда-либо, но стандарты свободы слова в демократическом государстве должны постоянно подниматься на более высокий уровень. Парламенты и общественные вещатели разных европейских стран по-разному сотрудничают и обеспечивают доступность информации о законодательном органе и его деятельности для населения, говорится в сообщении на сайте ОВГ Грузии. Меморандум подразумевает трансляции парламентских мероприятий, предусмотренных регламентом, содержание, время и продолжительность которых является ответственностью парламента, а Общественный вещатель обеспечивает доступность прямой трансляции. Общественный вещатель Грузии бесплатно обеспечит техническую поддержку функционирования "Парламентского канала".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, парламент грузии, 1tv – первый канал. общественное телевидение грузии, шалва папуашвили
грузия, новости, общество, парламент грузии, 1tv – первый канал. общественное телевидение грузии, шалва папуашвили
Все о перипетиях в законодательном органе – в Грузии запустили "Парламентский канал"
19:39 18.09.2023 (обновлено: 19:47 18.09.2023)
Общественный вещатель Грузии бесплатно обеспечит техническую поддержку функционирования "Парламентского канала"
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Общественный вещатель Грузии и парламент оформили меморандум, который предусматривает сотрудничество сторон в запуске "Парламентского канала".
Документ подписали председатель парламента Шалва Папуашвили и генеральный директор ОВГ Тинатин Бердзенишвили. Согласно меморандуму, с сегодняшнего дня будет обеспечено технико-технологическое обеспечение запуска и функционирования "Парламентского канала", а также начнется прямая трансляция парламентских мероприятий.
"Сегодня с открытием "Парламентского канала" еще больше совершенствуется прямой общественный контроль за деятельностью парламента. Граждане, интересующиеся политикой, получат возможность легко узнать о перипетиях нашей парламентской жизни и сделать соответствующие выводы путем непосредственного наблюдения", – заявил Папуашвили.
Как отметил глава грузинского законодательного органа, прямой доступ к достоверной информации необходим демократическому обществу как воздух. По оценке Папуашвили, медиа-среда в Грузии сегодня свободнее, чем когда-либо, но стандарты свободы слова в демократическом государстве должны постоянно подниматься на более высокий уровень.
Парламенты и общественные вещатели разных европейских стран по-разному сотрудничают и обеспечивают доступность информации о законодательном органе и его деятельности для населения, говорится в сообщении на сайте ОВГ Грузии.
"Такое сотрудничество высшего законодательного органа и Общественного вещателя позволяет получать информацию непосредственно из первоисточника по важным и актуальным для аудитории вопросам", – говорится в сообщении на сайте ОВГ.
Меморандум подразумевает трансляции парламентских мероприятий, предусмотренных регламентом, содержание, время и продолжительность которых является ответственностью парламента, а Общественный вещатель обеспечивает доступность прямой трансляции.
Общественный вещатель Грузии бесплатно обеспечит техническую поддержку функционирования "Парламентского канала".