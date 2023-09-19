https://sputnik-georgia.ru/20230919/gruziya-i-peru-podpisali-soglashenie-o-bezvizovom-rezhime-282413104.html

Грузия и Перу подписали соглашение о безвизовом режиме

Грузия и Перу подписали соглашение о безвизовом режиме

Грузия и Перу установили дипотношения в 2010 году 19.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-19T12:31+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Соглашение о безвизовом режиме подписали главы МИД Грузии и Республики Перу Илья Дарчиашвили и Ана Сесилия Герваси в ходе встречи в Нью-Йорке, сообщает министерство иностранных дел Грузии. Главы внешнеполитических ведомств двух стран встретились 18 сентября в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США. На встрече стороны обсудили текущие вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня и перспективы сотрудничества. Подчеркнута важность проведения визитов на высоком уровне и углубления сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурной и образовательной сферах. Грузия вводит безвизовый режим для граждан Китая>>Дарчиашвили на встрече со своей коллегой подчеркнул важность для Грузии сотрудничества со странами Латинской Америки. Стороны договорились активно работать над развитием двустороннего сотрудничества в различных сферах, особенно в части обмена опытом успешных реформ Грузии в сфере услуг и государственных сервисов. Грузия и Перу установили дипотношения 14 января 2010 года. В результате проведенных между сторонами встреч на высоком уровне и двусторонних политических консультаций ведется работа по актуальным вопросам сотрудничества в сферах экономики, сельского хозяйства, культуры и образования, а также по расширению двусторонней правовой базы. Стороны сотрудничают в рамках многосторонних организаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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