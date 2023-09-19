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Грузия передала Турции разыскиваемого почти 15 лет преступника
Грузия передала Турции разыскиваемого почти 15 лет преступника
Обвиняемый разыскивался компетентными органами Турции с 2009 года за незаконное лишение свободы лица до 16 лет с целью сексуального насилия 19.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-19T22:20+0400
2023-09-19T22:20+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Грузии осуществила экстрадицию разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола обвиняемого в незаконном лишении свободы несовершеннолетней, сообщает пресс-служба прокуратуры. Обвиняемый разыскивался компетентными органами Турции с 2009 года за незаконное лишение свободы лица до 16 лет с целью сексуального насилия. Разыскиваемый был задержан 20 декабря 2022 года сотрудниками МВД Грузии с целью экстрадиции в Турцию. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Грузии 16 марта 2023 года суд признал допустимой экстрадицию. Спустя месяц 11 апреля Верховный суд Грузии не удовлетворил кассационную жалобу защиты и оставил без изменений решение суда первой инстанции о признании экстрадиции допустимой. Пытал, угрожал и насиловал: Грузия экстрадировала в Турцию предполагаемого преступника >>Глава Минюста Грузии принял окончательное решение относительно экстрадиции вышеупомянутого лица в Турцию 13 сентября. После этого 15 сентября разыскиваемый был передан Турции. Прокуратура Грузии выражает готовность в будущем успешно сотрудничать с компетентными органами стран-партнеров для привлечения разыскиваемых лиц к ответственности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, интерпол, турция, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, интерпол, турция, генеральная прокуратура грузии
Грузия передала Турции разыскиваемого почти 15 лет преступника
22:20 19.09.2023 (обновлено: 22:47 19.09.2023)
Обвиняемый разыскивался компетентными органами Турции с 2009 года за незаконное лишение свободы лица до 16 лет с целью сексуального насилия
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Грузии осуществила экстрадицию разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола обвиняемого в незаконном лишении свободы несовершеннолетней, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Обвиняемый разыскивался компетентными органами Турции с 2009 года за незаконное лишение свободы лица до 16 лет с целью сексуального насилия.
"В ходе расследования, проведенного турецкой стороной, установлено, что в результате преступных действий психическому здоровью несовершеннолетней пострадавшей нанесен ущерб", – говорится в заявлении.
Разыскиваемый был задержан 20 декабря 2022 года сотрудниками МВД Грузии с целью экстрадиции в Турцию.
На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Грузии 16 марта 2023 года суд признал допустимой экстрадицию.
Спустя месяц 11 апреля Верховный суд Грузии не удовлетворил кассационную жалобу защиты и оставил без изменений решение суда первой инстанции о признании экстрадиции допустимой.
Глава Минюста Грузии принял окончательное решение относительно экстрадиции вышеупомянутого лица в Турцию 13 сентября. После этого 15 сентября разыскиваемый был передан Турции.
Прокуратура Грузии выражает готовность в будущем успешно сотрудничать с компетентными органами стран-партнеров для привлечения разыскиваемых лиц к ответственности.