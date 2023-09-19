https://sputnik-georgia.ru/20230919/gruziya-peredala-turtsii-razyskivaemogo-pochti-15-let-prestupnika-282437155.html

Грузия передала Турции разыскиваемого почти 15 лет преступника

Грузия передала Турции разыскиваемого почти 15 лет преступника

Обвиняемый разыскивался компетентными органами Турции с 2009 года за незаконное лишение свободы лица до 16 лет с целью сексуального насилия 19.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-19T22:20+0400

2023-09-19T22:20+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Грузии осуществила экстрадицию разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола обвиняемого в незаконном лишении свободы несовершеннолетней, сообщает пресс-служба прокуратуры. Обвиняемый разыскивался компетентными органами Турции с 2009 года за незаконное лишение свободы лица до 16 лет с целью сексуального насилия. Разыскиваемый был задержан 20 декабря 2022 года сотрудниками МВД Грузии с целью экстрадиции в Турцию. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Грузии 16 марта 2023 года суд признал допустимой экстрадицию. Спустя месяц 11 апреля Верховный суд Грузии не удовлетворил кассационную жалобу защиты и оставил без изменений решение суда первой инстанции о признании экстрадиции допустимой. Пытал, угрожал и насиловал: Грузия экстрадировала в Турцию предполагаемого преступника >>Глава Минюста Грузии принял окончательное решение относительно экстрадиции вышеупомянутого лица в Турцию 13 сентября. После этого 15 сентября разыскиваемый был передан Турции. Прокуратура Грузии выражает готовность в будущем успешно сотрудничать с компетентными органами стран-партнеров для привлечения разыскиваемых лиц к ответственности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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