https://sputnik-georgia.ru/20230919/kak-prazdnuyut-rozhdestvo-presvyatoy-bogoroditsy-2023-traditsii-i-molitvy-282432015.html

Как празднуют Рождество Пресвятой Богородицы 2023? Традиции и молитвы

Как празднуют Рождество Пресвятой Богородицы 2023? Традиции и молитвы

Рождество Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии – день, когда Бог даровал людям надежду на приход в мир Спасителя, его православные празднует 21 сентября 19.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-19T18:08+0400

2023-09-19T18:08+0400

2023-09-19T18:08+0400

справки

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Как празднуют Рождество Пресвятой Богородицы, о традициях праздника, какие молитвы возносят и о чем просят Божью Матерь, читайте в Sputnik Грузия. Как празднуют Рождество Богородицы По традиции во всех действующих православных церквях мира в Рождество Пресвятой Богородицы проходят праздничные службы, в том числе и в Грузии, которая досталась в удел Богоматери и с тех пор находится под покровительством Божьей Матери. На Рождество Пресвятой Богородицы по традиции читают фрагменты из Священного Писания – паремии, содержащие пророчества, которые исполнились в празднуемом событии. Паремии по церковной традиции читают накануне больших праздников за вечерним богослужением. В некоторых церквях в Рождество Пресвятой Богородицы после божественной литургии по традиции совершают крестный ход. Традиции праздника Богоматерь покровительствует всем женщинам на Земле, поэтому Рождество Пресвятой Богородицы считали женским праздником. В старину верили, что женщина сохранит красоту до самой старости, если в Рождество Богородицы умоется до восхода солнца. Поэтому женщины по традиции еще до рассвета шли на водоем. Рождество Богородицы 2023: какого числа праздник по церковному календарю?>>Бездетные женщины по традиции заказывали службу в церкви, возносили молитвы перед иконой Рождества Пресвятой Богородицы и просили Богоматерь даровать им дитя. Люди верят, что молитвы матерей, в том числе и будущих, к Божьей Матери о здоровье и счастье детей имеют в Рождество Пресвятой Богородицы особую силу. По традиции к Рождеству Пресвятой Богородицы люди завершали все свои дела, а в праздник радости после молитвы в храме устраивали веселые застолья. По традиции с Рождества Пресвятой Богородицы ходили семьями в гости, засылали сватов и играли свадьбы. О чем просят Богородицу? В Рождество Пресвятой Богородицы возносят молитвы и просят Богоматерь помочь в самых разных жизненных испытаниях – излечить от различных заболеваний, избавить от соблазнов, спасти заблудшую душу, лишенную силы и веры. Молитвы перед иконой "Рождество Пресвятой Богородицы" возносят с просьбой даровать детей и восстановить в семье мир и покой. Молитвы на Рождество Богородицы Первая молитва О, Пресвятая Владычице, Христа Спасителя нашего Богоизбранная Мати, у Бога святыми молитвами испрошенная, Богу посвященная и Богом возлюбленная! Кто Тебе не ублажит или кто не воспоет, Твоего преславного рождества. Рождество бо Твое бысть началом спасения человеков, и мы, седящии во тме согрешений, зрим Тя, Неприступного Света жилище. Сего ради витийствующий язык не может песнословити Тя по достоянию. Паче бо серафим возвысилась еси, Пречистая. Обаче приими от недостойных раб Твоих нынешнее похваление и не отрини мольбы нашея. Твое величие исповедуем, Тебе во умилении припадаем и скорую в заступлении чадолюбивую и благоусердную Матерь дерзновенно просим: умоли Сына Твоего и Бога нашего даровати нам, много согрешающим, искреннее покаяние и благочестное житие, да возможем творити вся Богу угодная и душам нашим полезная. Возненавидим вся злая, укрепляемии Божественною благодатию во благом произволении нашем. Ты непостыдная надежда наша в час смерти, даруй нам христианскую кончину, безбедное шествие на страшных мытарствах воздушных и наследие вечных и неизреченных благ Царствия Небеснаго, да со всеми святыми немолчно исповедуем Твое о нас заступление и да славим единаго Истиннаго Бога, во Святей Троице покланяемаго, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Молитва вторая Преблагословенная Дево Марие, Царице небесе и земли, Твоему чудотворному образу припадающе, умиленно глаголем: призри милостиво на рабы Твоя и Твоим всесильным ходатайством ниспосли коемуждо потребная. Вся верныя чада Святыя Церкви спаси, неверныя обрати, заблуждших на путь правый настави, старость и слабость сил поддержи, юных в вере святой возрасти, мужество ко благу направи, грешников к покаянию приведи и всех христиан мольбы услыши, болящих уврачуй, скорби утоли, путешествующим спутешествуй. Ты веси, Всемилостивая, яко немощны, яко грешнии, яко озлобляеми и недостойни прощения Божия, обаче буди нам в помощь, да ни коим грехом самолюбия, соблазна и диавольского прельщения прогневляем Бога: Тя имамы Предстательницу, Иже не отринет Господь. Аще бо восхощеши, вся даровати нам можеши яко благодатный источник, верно поющим Ти и превозносящим преславное Твое рождество. Избави, Владычице, грехопадений и бед всех, благочестно призывающих святое имя Твое и покланяющихся честному образу Твоему. Ты бо молитвами беззакония наша туне очищаеши, темже Тебе припадаем и паки вопием: отжени от нас всякаго врага и супостата, всякия напасти и губительнаго неверия; молитвами Твоими, подающи дожди благовременны и земле обильное плодоносие, вложи в сердца наша страх Божественный ко исполнению заповедей Господних, да вси тихо и мирно поживем во спасение душ наших, во благо ближних и во славу Господа, Ему бо, яко Творцу, Промыслителю и Спасителю нашему всякая подобает слава, честь и поклонение, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки