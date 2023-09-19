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МИД России призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия
МИД России призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия
Россия настоятельно призывает Баку и Ереван остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического... 19.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-19T15:49+0400
2023-09-19T15:49+0400
2023-09-19T15:50+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен – Sputnik. Россия встревожена резкой эскалацией ситуации в Карабахе и призывает Армению и Азербайджан остановить военные действия, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее во вторник, 19 сентября, Минобороны Азербайджана заявило о начале контртеррористической операции локального характера в Карабахе. Баку обвинил Ереван в систематических обстрелах и минировании своих территорий.В МИД России, комментируя ситуацию, подчеркнули, что Москва находится в контакте с Баку в контексте проводимой Азербайджаном "антитеррористической операции".По ее словам, российские миротворцы, находящиеся в Карабахе, продолжают выполнять свои задачи. Командование контингента находится в постоянном контакте с армянской и азербайджанской сторонами, чтобы прекратить огонь.Дипломат отметила, что Россия настоятельно призывает Баку и Ереван остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования.Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года – там начались боевые действия, которые привели к жертвам среди мирных жителей.Грузия всегда готова быть медиатором между Азербайджаном и Арменией – премьер >>Враждующие стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября при посредничестве Москвы.Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин договорились о полном прекращении боевых действий.Войска остановились на занятых позициях, контроль над тремя районами (Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским) перешел Баку, а вдоль линии соприкосновения разместились российские миротворцы.С тех пор миротворцы несколько раз фиксировали нарушение режима прекращения огня, армянская и азербайджанская стороны обвиняли друг друга в провокациях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, азербайджан, армения, россия, мария захарова, никол пашинян, ильхам алиев, мид россии, нагорно-карабахский конфликт
в мире, новости, политика, азербайджан, армения, россия, мария захарова, никол пашинян, ильхам алиев, мид россии, нагорно-карабахский конфликт
МИД России призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия
15:49 19.09.2023 (обновлено: 15:50 19.09.2023)
Россия настоятельно призывает Баку и Ереван остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования, заявила Захарова
ТБИЛИСИ, 19 сен – Sputnik. Россия встревожена резкой эскалацией ситуации в Карабахе и призывает Армению и Азербайджан остановить военные действия, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее во вторник, 19 сентября, Минобороны Азербайджана заявило о начале контртеррористической операции локального характера в Карабахе. Баку обвинил Ереван в систематических обстрелах и минировании своих территорий.
В МИД России, комментируя ситуацию, подчеркнули, что Москва находится в контакте с Баку в контексте проводимой Азербайджаном "антитеррористической операции".
"Сейчас у нас идут контакты с азербайджанской стороной. В ближайшее время по итогам состоявшихся контактов будет сделано соответствующее заявление по линии МИД", – сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, российские миротворцы, находящиеся в Карабахе, продолжают выполнять свои задачи. Командование контингента находится в постоянном контакте с армянской и азербайджанской сторонами, чтобы прекратить огонь.
Дипломат отметила, что Россия настоятельно призывает Баку и Ереван остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования.
Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года – там начались боевые действия, которые привели к жертвам среди мирных жителей.
Враждующие стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября при посредничестве Москвы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин договорились о полном прекращении боевых действий.
Войска остановились на занятых позициях, контроль над тремя районами (Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским) перешел Баку, а вдоль линии соприкосновения разместились российские миротворцы.
С тех пор миротворцы несколько раз фиксировали нарушение режима прекращения огня, армянская и азербайджанская стороны обвиняли друг друга в провокациях.