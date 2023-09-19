https://sputnik-georgia.ru/20230919/obostrenie-v-nagornom-karabakhe-mo-armenii-proinformirovalo-ob-obstanovke-na-granitsakh-282420850.html

Обострение в Нагорном Карабахе: МО Армении проинформировало об обстановке на границах

Обострение в Нагорном Карабахе: МО Армении проинформировало об обстановке на границах

Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе 19.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-19T14:42+0400

2023-09-19T14:42+0400

2023-09-19T15:10+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Ситуация на границах Армении по состоянию на 14:00 (14:00 тбс) относительно стабильная, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны республики.Ранее Минобороны Азербайджана проинформировало о проведении локальных "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе. Кроме того, азербайджанское оборонное ведомство подтвердило применение в регионе высокоточного оружия в ходе "антитеррористических мероприятий".Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе>>В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.Проблема Лачинского коридораВ апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В декабре 2022 года ту же трассу перекрывали азербайджанские активисты. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. В Ереване назвали установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 2020 года, а блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.На этом фоне в мае Пашинян заявил, что Армения признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ответил тогда, что мирный договор может быть подписан уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.В конце августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью итальянской газете Repubblica, что российские миротворцы не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе, а Россия якобы уходит из региона. На Смоленской площади риторику армянского премьера назвали неприемлемой, поскольку она никак не помогает решению проблемы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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