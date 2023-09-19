https://sputnik-georgia.ru/20230919/pashinyan-obvinil-baku-v-narushenii-linii-soprikosnoveniya-v-karabakhe-282434019.html

Пашинян обвинил Баку в нарушении линии соприкосновения в Карабахе

Пашинян обвинил Баку в нарушении линии соприкосновения в Карабахе

Политик считает, что Азербайджан начал этнические чистки в Нагорном Карабахе 19.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-19T19:09+0400

2023-09-19T19:09+0400

2023-09-19T19:09+0400

в мире

новости

политика

армения

азербайджан

баку

никол пашинян

ильхам алиев

карабахский конфликт

нагорно-карабахский конфликт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/07/263436889_0:110:3071:1838_1920x0_80_0_0_d045808da876936d1bba4a9772ece2ac.jpg

ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Глава правительства Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в стремлении нарушить линию соприкосновения в Нагорном Карабахе и взять под контроль населенные пункты.Ранее во вторник Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя, применяется высокоточное оружие по позициям ВС Армении и военным объектам. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Он считает, что Азербайджан начал этнические чистки в Нагорном Карабахе и свидетельством тому является заявление Баку о предоставлении коридора для выезда населения.По словам премьера, меры в сложившейся ситуации должны принять российские миротворцы, а также международное сообщество.Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе>>В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.Проблема Лачинского коридораВ апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией – он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В декабре 2022 года ту же трассу перекрывали азербайджанские активисты. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. В Ереване назвали установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 2020 года, а блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.На этом фоне в мае Пашинян заявил, что Армения признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ответил тогда, что мирный договор может быть подписан уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.В конце августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью итальянской газете Repubblica, что российские миротворцы не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе, а Россия якобы уходит из региона. На Смоленской площади риторику армянского премьера назвали неприемлемой, поскольку она никак не помогает решению проблемы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

азербайджан

баку

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, политика, армения, азербайджан, баку, никол пашинян, ильхам алиев, карабахский конфликт, нагорно-карабахский конфликт, обострение ситуации в карабахе