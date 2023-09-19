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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости 19.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-19T07:01+0400

2023-09-19T07:01+0400

2023-09-19T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 0,02% и составила 90,13 доллара с доходностью 6,98%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,43% и составила 87,33 пункта, доходность составила 7,2%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 9,13% и составила 37,05 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 458 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 33,2-37,05 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю понизилась на 0,84% и составила 9,42 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 112 тыс. ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 9,4-9,61 фунта.Цена на акции TBC Bank за неделю повысилась на 4,55% и составила 28,7 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 230 тыс. ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 27,0-28,7 фунта за акцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации