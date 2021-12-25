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Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии
Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии
Отчеты, предусмотренные Кодексом, представляются предприятиями с 2023 года в дату представления годового отчета 25.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-25T12:01+0400
2021-12-25T12:01+0400
2021-12-25T12:01+0400
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Кодекс корпоративного управления для эмитентов публичных ценных бумаг утвержден Национальным банком Грузии. Основная цель Кодекса - способствовать усилению подотчетности предприятий, активному общению с заинтересованными сторонами, прозрачности и защите прав инвесторов.В документе отмечается, что основные стандарты корпоративного управления в Грузии устанавливаются различными законодательными актами. Следовательно, предприятия уже обязаны полностью соблюдать эти требования. Однако в 2020 году поправки к закону "О рынке ценных бумаг Грузии" в отношении эмитентов публичных ценных бумаг потребовали разработки Кодекса корпоративного управления, который более четко определял организационные требования, которым должны были соответствовать предприятия.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>"Кодекс корпоративного управления для эмитентов публичных ценных бумаг" определяет требования к предприятиям и процессу отчетности. Кодекс основан на подходе "Выполните или объясните и представьте альтернативу", который требует применения подходов к корпоративному управлению эмитентов к принципам, изложенным в Кодексе, и направлен на содействие широкому применению передовых практик корпоративного управления.Кодекс основан на передовой международной практике и подготовлен при активном участии Всемирного банка и Международной финансовой корпорации. Он включает стандарты различных стран, международных организаций и Европейского Союза, в том числе принципы корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю >>Кодекс корпоративного управления вступит в силу 1 января 2022 года. Отчеты, предусмотренные Кодексом, представляются предприятиями с 2023 года на дату представления годового отчета.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, национальный банк грузии
Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии
Отчеты, предусмотренные Кодексом, представляются предприятиями с 2023 года в дату представления годового отчета
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Кодекс корпоративного управления для эмитентов публичных ценных бумаг утвержден Национальным банком Грузии.
Основная цель Кодекса - способствовать усилению подотчетности предприятий, активному общению с заинтересованными сторонами, прозрачности и защите прав инвесторов.
"Это, с одной стороны, поможет предприятиям достичь долгосрочных целей, а с другой стороны, повысит доверие инвесторов к предприятию и, в конечном итоге, сыграет важную роль в привлечении местных и иностранных инвестиций", – говорится в заявлении Нацбанка.
В документе отмечается, что основные стандарты корпоративного управления в Грузии устанавливаются различными законодательными актами. Следовательно, предприятия уже обязаны полностью соблюдать эти требования. Однако в 2020 году поправки к закону "О рынке ценных бумаг Грузии" в отношении эмитентов публичных ценных бумаг потребовали разработки Кодекса корпоративного управления, который более четко определял организационные требования, которым должны были соответствовать предприятия.
"Кодекс корпоративного управления для эмитентов публичных ценных бумаг" определяет требования к предприятиям и процессу отчетности. Кодекс основан на подходе "Выполните или объясните и представьте альтернативу", который требует применения подходов к корпоративному управлению эмитентов к принципам, изложенным в Кодексе, и направлен на содействие широкому применению передовых практик корпоративного управления.
Кодекс основан на передовой международной практике и подготовлен при активном участии Всемирного банка и Международной финансовой корпорации. Он включает стандарты различных стран, международных организаций и Европейского Союза, в том числе принципы корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Кодекс корпоративного управления вступит в силу 1 января 2022 года. Отчеты, предусмотренные Кодексом, представляются предприятиями с 2023 года на дату представления годового отчета.
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