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Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии
Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии
Отчеты, предусмотренные Кодексом, представляются предприятиями с 2023 года в дату представления годового отчета 25.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Кодекс корпоративного управления для эмитентов публичных ценных бумаг утвержден Национальным банком Грузии. Основная цель Кодекса - способствовать усилению подотчетности предприятий, активному общению с заинтересованными сторонами, прозрачности и защите прав инвесторов.В документе отмечается, что основные стандарты корпоративного управления в Грузии устанавливаются различными законодательными актами. Следовательно, предприятия уже обязаны полностью соблюдать эти требования. Однако в 2020 году поправки к закону "О рынке ценных бумаг Грузии" в отношении эмитентов публичных ценных бумаг потребовали разработки Кодекса корпоративного управления, который более четко определял организационные требования, которым должны были соответствовать предприятия.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии &gt;&gt;"Кодекс корпоративного управления для эмитентов публичных ценных бумаг" определяет требования к предприятиям и процессу отчетности. Кодекс основан на подходе "Выполните или объясните и представьте альтернативу", который требует применения подходов к корпоративному управлению эмитентов к принципам, изложенным в Кодексе, и направлен на содействие широкому применению передовых практик корпоративного управления.Кодекс основан на передовой международной практике и подготовлен при активном участии Всемирного банка и Международной финансовой корпорации. Он включает стандарты различных стран, международных организаций и Европейского Союза, в том числе принципы корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю &gt;&gt;Кодекс корпоративного управления вступит в силу 1 января 2022 года. Отчеты, предусмотренные Кодексом, представляются предприятиями с 2023 года на дату представления годового отчета.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, национальный банк грузии

Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии

12:01 25.12.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliДом Юстиции тбилисской набережной
Дом Юстиции тбилисской набережной - Sputnik Грузия, 1920, 25.12.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Отчеты, предусмотренные Кодексом, представляются предприятиями с 2023 года в дату представления годового отчета
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Кодекс корпоративного управления для эмитентов публичных ценных бумаг утвержден Национальным банком Грузии.
Основная цель Кодекса - способствовать усилению подотчетности предприятий, активному общению с заинтересованными сторонами, прозрачности и защите прав инвесторов.

"Это, с одной стороны, поможет предприятиям достичь долгосрочных целей, а с другой стороны, повысит доверие инвесторов к предприятию и, в конечном итоге, сыграет важную роль в привлечении местных и иностранных инвестиций", – говорится в заявлении Нацбанка.

В документе отмечается, что основные стандарты корпоративного управления в Грузии устанавливаются различными законодательными актами. Следовательно, предприятия уже обязаны полностью соблюдать эти требования. Однако в 2020 году поправки к закону "О рынке ценных бумаг Грузии" в отношении эмитентов публичных ценных бумаг потребовали разработки Кодекса корпоративного управления, который более четко определял организационные требования, которым должны были соответствовать предприятия.
Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>
"Кодекс корпоративного управления для эмитентов публичных ценных бумаг" определяет требования к предприятиям и процессу отчетности. Кодекс основан на подходе "Выполните или объясните и представьте альтернативу", который требует применения подходов к корпоративному управлению эмитентов к принципам, изложенным в Кодексе, и направлен на содействие широкому применению передовых практик корпоративного управления.
Кодекс основан на передовой международной практике и подготовлен при активном участии Всемирного банка и Международной финансовой корпорации. Он включает стандарты различных стран, международных организаций и Европейского Союза, в том числе принципы корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю >>
Кодекс корпоративного управления вступит в силу 1 января 2022 года. Отчеты, предусмотренные Кодексом, представляются предприятиями с 2023 года на дату представления годового отчета.
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