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Российские миротворцы не вправе применять оружие – Картопалов о ситуации в Карабахе

Российские миротворцы не вправе применять оружие – Картопалов о ситуации в Карабахе

Политик прокомментировал вопрос о том, имеют ли российские миротворцы мандат на вступление в боевые действия 20.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-20T10:51+0400

2023-09-20T10:51+0400

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обострение в нагорном карабахе, вооруженные столкновения 2020

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Российские миротворцы не имеют права применять оружие, пока им ничего не угрожает в Нагорном Карабахе, заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов журналистам. Накануне Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя, применяется высокоточное оружие по позициям ВС Армении и военным объектам. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе>>В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.Проблема Лачинского коридораВ апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией – он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В декабре 2022 года ту же трассу перекрывали азербайджанские активисты. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. В Ереване назвали установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 2020 года, а блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.На этом фоне в мае Пашинян заявил, что Армения признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ответил тогда, что мирный договор может быть подписан уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.В конце августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью итальянской газете Repubblica, что российские миротворцы не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе, а Россия якобы уходит из региона. На Смоленской площади риторику армянского премьера назвали неприемлемой, поскольку она никак не помогает решению проблемы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, армения, азербайджан, новости, никол пашинян, ильхам алиев, ереван, карабахский конфликт, нагорно-карабахский конфликт, обострение в нагорном карабахе, вооруженные столкновения 2020, обострение ситуации в карабахе, обострение на армяно-азербайджанской границе - лето 2020